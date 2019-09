vor 9 Stunden Karlsruhe Immer noch verletzt: KSC muss gegen Sandhausen auf Roßbach verzichten

Der Karlsruher SC muss nach zuletzt drei Niederlagen im badischen Duell mit dem SV Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr) auf Außenverteidiger Damian Roßbach verzichten. "Das Sprunggelenk hat eine Reaktion gezeigt. Er wird am Freitag nicht spielen können", sagte Trainer Alois Schwartz am Mittwoch.