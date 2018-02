Freitagabend, Flutlicht, Aufstiegskampf - und das Spitzenspiel des Wochenendes. Alles ist angerichtet für ein spannendes Duell, wenn der Karlsruher SC beim SV Wehen Wiesbaden antritt. ka-news hat den Gegner unter die Lupe genommen.

Ein Offensivfeuerwerk dürfen die Zuschauer am Freitag (19 Uhr) in der BRITA-Arena allerdings eher nicht erwarten. Immerhin treffen dann die beiden besten Defensiven der Liga aufeinander. Sowohl Wehen Wiesbaden als auch der KSC mussten bislang lediglich 18 Gegentreffer hinnehmen. Allerdings läuft es bei den Gastgebern auch im Angriff richtig rund.

Mit 46 Toren stellt die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm den zweitgefährlichsten Angriff der Liga. Die Hessen trafen damit fast doppelt so häufig in die gegnerischen Maschen als der KSC (24). Allein Mittelstürmer Manuel Schäffler durfte sich bereits 12 Mal feiern lassen, ist damit mittendrin im Kampf um die Torjägerkrone.

KSC trifft auf heimstarke Wiesbadener

Ein weiterer Stürmer ist im Wildpark bestens bekannt: Simon Brandstetter schloss sich in der Winterpause dem SVWW an. Zur Erinnerung: 2012/13 spielte er ein Jahr lang in Karlsruhe. Jetzt will er den Hausherren helfen, den KSC auf Abstand zu halten. Derzeit trennen die drittplatzierten Hessen und ihre Gäste sechs Punkte.

Die BRITA-Arena zu erobern, ist jedenfalls nicht leicht. Von zehn Heimspielen gewann der SVWW sieben, nur zweimal wurden die drei Punkte dem Gegner überlassen. Auch von einer kleinen Schwäche, als die Rehm-Elf vor der Winterpause zweimal in Folge verlor (jeweils auswärts), ist vergessen. In diesem Jahr gab es zwei Siege - die gleiche Bilanz die auch der KSC vorzuweisen hat.

In der Statistik hat der KSC die Nase vorn

Apropos Bilanz: Die letzten drei Liga-Duelle gewann jeweils der KSC. Im Hinspiel drehten die Badener die Partie nach einem 0:1-Pausenrückstand noch auf 2:1 (KSC-Torschützen: Anton Fink und Kai Bülow). Ebenfalls interessant: Rehm konnte bei zwei Versuchen bislang nicht gegen den KSC gewinnen (ein Unentschieden, eine Niederlage) und auch Alois Schwartz wartet nach drei Versuchen noch auf einen Erfolg gegen die Hessen (drei Remis).

Beim bislang einzigen direkten Duell der beiden Coaches hatte Schwartz die Nase vorne: Im September 2016 gewann er mit Nürnberg 3:1 gegen Bielefeld. Mit einem ähnlichen Ergebnis würde die KSC-Truppe einen Schritt in Richtung Relegationsrang unternehmen.