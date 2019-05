vor 19 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe Gänsehaut-Moment beim KSC-Sieg gegen Großaspach: Leidenszeit von Marin Sverko beendet

Lange musste sich Marin Sverko gedulden, doch am Samstag war die Leidenszeit des gebürtigen Pforzheimers endlich beendet. Am 36. Spieltag feierte der 21-Jährige sein Ligadebüt beim Karlsruher SC und erlebte den 2:1-Heimsieg gegen die SG Sonnenhof Großaspach so auf dem Rasen mit.