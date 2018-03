Die Serie hält weiter, der Karlsruher SC ist auch im 19. Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Gegen Meppen, das den Badenern im Hinspiel die letzte Pleite zufügte, gelang ein 2:0 (1:0)-Heimsieg. Das Tor des Tages schoss Anton Fink.

Die Partie begann gleich einmal mit einer Super-Aktion der Hausherren, als Marvin Wanirtzek im Strafraum Fabian Schleusener suchte. Meppens Keeper Eric Domaschke reagierte aber stark und lenkte den Ball über die Querlatte.

In der Folge passierte zunächst aber wenig. Fast schien es so, als wären die Spieler etwas eingefroren im sich bitterkalt präsentierenden Wildpark. Erst nach 20 Minuten nahm das Geschehen wieder Schwung auf - und fand sechs Minuten später einen Höhepunkt. Anton Fink nahm von der Strafraumgrenze Maß und traf zur 1:0-Führung für den KSC. Diese wackelte nur kurze Zeit später allerdings kräftig. Benjamin Uphoff klärte aus kurzer Distanz gegen Meppens Torjäger Nummer eins, Benjamin Girth (33. Spielminute).

Nach dem Seitenwechsel blieb das Geschehen umkämpft, wenn auch wenig erwärmend für die Zuschauer mangels Torchancen. In der 59. Spielminute ging dann allerdings ein Raunen durchs Stadionrund, als Meppens Martin Wagner frei zum Abschluss kam, glücklicherweise aber am langen Pfosten vorbeischoss.

Auf der Gegenseite war das Angriffsspiel der Hausherren etwas zu hektisch, um sich Chancen zum beruhigenden 2:0 zu erarbeiten. Ein Schuss von Anton Fink aus knapp 18 Metern war die beste Gelegenheit (65.). Kurz zuvor hatte Muslija aus ähnlicher Distanz über den Ball geschlagen.

So hieß es bis zur 77. Spielminute ausharren, ehe erneut Fink die KSC-Anhänger mit dem zweiten Treffer erlöste. Dieses Mal war der Stürmer per Pass in die Schnittstelle geschickt worden, er hatte dann wenig Mühe, um Domaschke zu überwinden. Drei Minuten später hatte dann Fabian Schleusener sogar noch einen weiteren Treffer auf dem Fuß!

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Pisot, Gordon, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Camoglu, Muslija (90. Lorenz) - Fink (79. Bülow), Schleusener (88. Pourie).