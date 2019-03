Enttäuscht und verärgert zeigten sich die Spieler des Karlsruher SC nach dem 1:1-Unentschieden gegen Hansa Rostock. Wieder einmal haben die Blau-Weißen wichtige Punkte im heimischen Wildpark liegen gelassen, wieder einmal sind sie über die eigene Nachlässigkeit gestolpert.

Nach einer ersten Halbzeit, in der die Karlsruher alles im Griff hatten, zeigten sie nach dem Seitenwechsel ein komplett anderes Gesicht. "Stecker gezogen - das passt", befand Torwart Benjamin Uphoff. Doch was war passiert? Im ersten Durchgang spielte der KSC mutig nach vorne, ging durch einen Kopfballtreffer von David Pisot in der 22. Spielminute in Führung und hatte danach genug Möglichkeiten, das Ergebnis höher zu gestalten.

Nach der Halbzeitpause in eigene Hälfte zurückgezogen

"In der zweiten Halbzeit hatten wir dann zehn, 15 Minuten, in denen wir zu passiv waren und das Gegentor bekommen", beschreibt es Pisot. Tatsächlich stand der KSC nach dem Seitenwechsel deutlich tiefer, lief Rostock nicht mehr so früh an, wie noch im ersten Durchgang und ließ den Gästen mehr Platz. "Nach der Halbzeit haben wir den Faden verloren", so Uphoff.

KSC - Hansa Rostock Alle Bilder

"Wir hatten auch in der Halbzeitpause angesprochen, dass es wichtig wäre, weiter auf das zweite Tor zu spielen und das zu machen. Dann sollte hier Zuhause eigentlich wenig passieren. Aber das haben wir leider nicht geschafft", beschrieb der Keeper weiter. Das Problem, dass der KSC gerne mal zu tief steht und ganz auf seine Konterstärke setzt, war in Cottbus gut gegangen - dieses Mal gab es den Nackenschlag.

Probleme bereits mehrfach angesprochen

Das Gegentor sei natürlich bitter, wie Stürmer Anton Fink meinte. Die Probleme liegen aber im wahrsten Sinne tiefer. Uphoff: "Es ist unser Problem, dass wir irgendwann nicht mehr richtig raus schieben. Gegen Cottbus war das teilweise schon extrem. Wir sprechen es zwar immer wieder an, aber wir machen es dann trotzdem nicht anders. Es ist schwierig zu sagen, woran es liegt."

Hier muss der KSC in der Analyse ansetzen und schnell eine Lösung finden, denn am Sonntag geht es zum direkten Verfolger SV Wehen Wiesbaden. Dieser kann mit einem Erfolg sogar am KSC in der Tabelle vorbeiziehen.