Erfolgshunger beim KSC wird größer: "Sind noch nicht da, wo wir hinwollen"

19 Spiele - eine komplette Halbserie ist der Karlsruher SC nun bereits ungeschlagen. Doch auch nach dem 2:0-Sieg gegen Meppen ist der Erfolgshunger alles andere als gestillt. Dafür gibt es ein einfaches Rezept, nach dem die Badener ihre Erfolgsformel anrühren.

Bei Frage nach seinem letzten Tor muss Fink kurz überlegen. "Das ist eine gute Frage..." Tatsächlich war es bereits am 5. November beim 3:0-Auswärtssieg gegen Rostock. Nun endlich ist die Durststrecke beendet. Doch der 30-Jährige betont, dass dies für ihn nur zweitrangig ist: "Wichtig ist der Erfolg der Mannschaft. Da soll jeder seine einzelnen Bedürfnisse hinten anstellen." Er könne sich auch freuen, wenn andere treffen. "Hauptsache wir holen die drei Punkte - und das machen wir im Moment sehr erfolgreich."

Das sehen auch seine Mitspieler ähnlich. Verteidiger Daniel Gordon betonte nach dem Schlusspfiff, dass es gegen Meppen das erwartet schwere Spiel war. Doch zugleich habe man sehr effektiv gespielt und im richtigen Moment die Tore gemacht. "Das ist dann irgendwann auch kein Glück mehr, sondern Qualität."

Nach der 19. ungeschlagenen Partie in Folge bekam die Mannschaft dann auch eine kleine Belohnung und muss erst am Dienstag wieder zum Training im Wildpark sein. Eine kurze Verschnaufpause also, bevor die Konzentration wieder hochgefahren wird. "Wir haben noch sehr, sehr schwierige Spiele vor der Brust", erklärt Fink. Nach dem Auswärtsspiel in Würzburg am Samstag (14 Uhr), steht das Heimspiel gegen Preußen Münster an, ehe mit Magdeburg (7. April) und Rostock (15. April) zwei der Topteams der Liga warten.

Was der KSC will, ist klar: Die Serie weiter ausbauen. "Es gilt weiter Boden gutzumachen", meint Gordon. "Wir sind noch lange nicht in der Position, wo wir hinwollen." Und wer auf dem Weg nach oben die Tore macht, das scheint im Moment auch egal. "Wir funktionieren als Mannschaft einfach sehr gut", betont Fink, der keine Zweifel daran lässt, dass er sich auch immer mit den Kollegen über deren Erfolge freuen kann. Dass er auch ohne Treffer ein wichtiger Baustein im Team ist, das betonte Cheftrainer Alois Schwartz in der Vergangenheit immer wieder.

Der 50-Jährige hat die richtige Mixtur des Erfolgsrezepts längst gefunden. Ein Rezept, das durchaus nach Aufstieg schmeckt und für Prickeln im Umfeld sorgt.