Das letzte Aufeinandertreffen mit Erzgebirge Aue verlief für den Karlsruher SC alles andere als gut, war es doch das Spiel, das den Blau-Weißen im Mai vergangenen Jahres den Einzug in die Zweite Bundesliga verhagelte. Am Montag (Anpfiff 20.30 Uhr) muss der KSC erneut gegen die gefürchteten Gäste aus Sachsen ran. ka-news.de hat die wichtigsten Facts in der Übersicht.

Obwohl es schon mehr als ein Jahr her ist: Es tut jedem, dessen Herz im "blau-weißen-Takt" für den KSC schlägt, noch immer weh. Richtig weh. Das Scheitern in der Relegation gegen den FC Erzgebirge Aue, das Verpassen des Aufstieges in die Zweite Bundesliga - der dann ein Jahr später zum Glück von Cheftrainer Alois Schwartz und seinem Team bravourös gemeistert wurde.

Am Montag geht es wieder gegen Aue. Und wieder geht es irgendwie darum, die Relegations-Niederlage wieder gut zu machen. Aue - eine Art Angstgegner, und den gilt es zu besiegen. Zudem ist der KSC fast zu einem Sieg verdammt, denn: Zwar verloren die Badener acht Pflichtspiele in Folge nicht - und das ist aller Ehren wert - doch die letzten sechs Ligaspiele endeten unentschieden.

Drei Punkte - Balsam für die badische Seele

Ein Dreier gegen die Veilchen wäre daher Balsam für die badische Seele - und prima für das Punktekonto. Die Gesamtbilanz der Begegnungen mit Aue: Von 18 Spielen gewannen die Badener fünf, acht endeten mit einer Niederlage des KSC. Heimbilanz der Karlsruher gegen die Veilchen: Von zehn Begegnungen endeten vier siegreich, dreimal spielte man remis.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Saison 2017/18 verlor der Wildparkclub mit 3:1. Das war am Dienstag, 22. Mai 2018. Mit diesem Sieg verhagelten die Sachsen den Badenern den Einzug in die Zweite Liga, schafften selbst den Klassenerhalt. Alle drei Veilchen-Tore gingen dabei auf das Konto von Stürmer Sören Bertram.

Aue-Coach Schuster spielte für den KSC

Einer, der ebenfalls für die Veilchen auf dem Platz steht, ist der 29 Jahre alte Dimitrij Nazarov. Er hat eine KSC-Vergangenheit, fiel schon im Badischen als ziemlich sicherer Elfmeterschütze auf. Im Moment ist der Nationalspieler Aserbaidschans Aues Top-Goalgetter mit fünf Treffern.

Vom Elfmeterpunkt trat er in dieser Spielrunde dreimal an: Zweimal überwand er den gegnerischen Keeper. Seine Treffsicherheit in der laufenden Spielrunde führt er darauf zurück, dass ihm Trainer Dirk Schuster "alle Freiheiten" lasse.

Dirk Schuster ist seit dem 26. August 2019 Cheftrainer in Aue. Seine Bilanz: Acht Spiele, davon gewann er drei, spielte dreimal Remis und musste zwei Niederlagen hinnehmen. Am Montag kehrt Schuster, der Ex-KSC-Profi, zum zweiten Mal als Coach in den Wildpark zurück.

Im Mai 2015 saß er auf der Trainerbank des SV Darmstadt 98, der damals am drittletzten Spieltag mit einem 1:0-Erfolg in Karlsruhe den mitentscheidenden Schritt zum Durchmarsch in die Bundesliga machte. In den letzte drei Pflichtspielen gelang den Veilchen kein Sieg. Aus im Pokal in Düsseldorf, Remis gegen Heidenheim und zuvor eine Niederlage in Darmstadt.

In Durlach fühlen sich die Aue-Profis wohl

Auch Aue-Profi Dennis Kempe stand schon beim KSC unter Vertrag. Der inzwischen 33 Jahre alte Linksfuß hat noch immer enge Bindungen in die Fächerstadt, wurde am vergangenen Wochenende in Durlach gesichtet.

Apropos Durlach - dort ist noch immer der Lebensmittelpunkt von Aues Trainer Dirk Schuster. Auch der für den KSC gegen Aue erfolgreichste Akteur fühlt sich in Durlach wohl: Sebastian Freis, zuletzt zudem Dauergast im Wildparkstadion. In sechs Spielen gegen die Sachsen erzielte "Basti" drei Treffer. Mit acht Auftritten absolvierte Timo Staffeldt die meisten Spiele im KSC-Dress gegen Aue.

In Sachen Titel und internationale Auftritte können die KSC-Gäste einiges mehr aufweisen als die "Blau-Weißen". Aue gewann drei DDR-Meisterschaften und brachte es auf 16 Champions League Spiele. In dieser Liga trat der KSC noch nie an.