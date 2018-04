Der Karlsruher SC ist derzeit nicht zu stoppen. Auch im 21 Spiel in Folge sammelten die Badener wieder Zählbares ein. Zum Lohn gab es über die Ostertage von Trainer Alois Schwartz frei, ehe ab Dienstag die Konzentration auf das Spitzenspiel gegen Magdeburg gelenkt wird.

"Wir haben sehr gut gespielt und können das Wochenende genießen", freut sich Torwart Benjamin Uphoff nach dem 3:0-Erfolg gegen Preußen Münster entsprechend. Er hatte wieder einmal seinen Kasten sauber gehalten - zum insgesamt 18. Mal in dieser Spielzeit. Die souveräne Ausstrahlung in der Defensive unterstrich der 24-Jährige zudem mit einer starken Parade beim Fernschuss von Martin Kobylanski nach einer Viertelstunde. "Der Schuss war nicht einfach zu halten, weil der Ball geflattert ist", meinte Schwartz anschließend.

Die Stabilität hinten gab den Hausherren auch die Sicherheit nach vorne. Immerhin agierten die Badener an diesem Spieltag taktisch in einem etwas anderen Konzept, wie Schwartz betont: "Wir haben ein bisschen anders gespielt, nämlich in einem 4-1-4-1 und Schleusener zurückgezogen. So konnte er aus der Tiefe kommen und für Unordnung beim Gegner sorgen." Ein Plan der aufging und die der Stürmer selbst mit seinem 16. Saisontreffer.

Die Führung hatte Florent Muslija unter Mithilfe von Münsters Jeron Al-Hazaimeh in der ersten Halbzeit erzielt. Zwanzig Minuten vor dem Ende stach dann noch Jonas Föhrenbach. "Ich habe jetzt zwei meiner drei Tore gegen Münster gemacht", scheint der Verteidiger einen neuen Lieblingsgegner gefunden zu haben.

Dass der KSC nun mit 21 ungeschlagenen Spielen Rekordhalter ist, interessiert ihn dagegen im Moment wenig. "Es ist ein schöner Nebenaspekt, aber es ging darum, die drei Punkte zu holen." Denn nur diese zählen im Aufstiegskampf derzeit. "Wir haben gegen Münster ein souveränes Spiel abgeliefert. Das gibt Selbstvertrauen", so Föhrenbach weiter. "Mit diesem Selbstvertrauen fahren wir jetzt nach Magdeburg und wollen auch dort die drei Punkte holen."