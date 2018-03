Die Serie des Karlsruher SC hält weiter! Bei den Sportfreunden Lotte taten sich die Badener lange Zeit schwer, kamen letztlich aber doch noch zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden und bleiben damit auch im 16. Spiel in Folge ungeschlagen. Damit sprangen die Blau-Weißen zugleich auf Tabellenplatz drei.

Eisig war es am Freitagabend in Lotte. Und auch das Geschehen auf dem Rasen kam nicht so richtig in Schwung. Zwar kamen die Hausherren gleich zu Beginn durch Jaroslaw Lindner zu einer guten Chance (3. Spielminute), doch Uphoff war zur Stelle. Ein kurzer Wackler der Karlsruher Hintermannschaft, die im weiteren Verlauf aber fast immer sicher stand. Lediglich in der 25. Spielminute musste Uphoff erneut eingreifen, als Matthias Bader nicht gegen Marcel Oesterhelweg kären konnte.

Nach vorne lief beim KSC dagegen nur wenig. Die Badener versuchten es ein ums andere Mal aus der Distanz, aber alles zu ungenau. Lotte spürte, dass die Gäste an diesem Tag verwundbar waren. Entsprechend motiviert starteten die Sportfreunde in den zweiten Durchgang. Vor allem Lindner setzte die KSC-Abwehr immer wieder unter Druck, kam in der 48. und 49. Minute jeweils zum Abschluss. Die dritte Chance des Stürmers passte schließlich: Nach einem Doppelpass mit André Dej auf der rechten Seite war Lindner frei durch und traf mit seinem ersten Saisontreffer zum zum 1:0 (51.).

Für die Badener war es der erste Gegentreffer nach 421 Minuten, der Rückstand also eine absolut ungewohnte Situation. Doch so wirklich viel einfallen wollte den Gästen nicht. Stattdessen hatten sie weiter Mühe, den quirligen Lindner in Griff zu bekommen. Die beste Aktion des KSC war eine Flanke von Florent Muslija, die im Strafraumzentrum aber nicht den als Abnehmer gedachten Anton Fink fand (63.). Es war die letzte Aktion von Muslija. Für ihn kam Dominik Stroh-Engel, der die schwächelnde Offensive mit Leben erfüllen sollte. Dazu kam zeitgleich Marco Thiede für Marc Lorenz.

Es änderte sich allerdings wenig im Angriffsspiel der Gäste, da die Bälle nicht präzise genug gespielt wurden. Aber da ist ja noch Lebensversicherung Fabian Schleusener! Der Stürmer markierte mit seinem 13. Saisontor zehn Minuten vor dem Ende zum 1:1. Auch bei seinem fünften Treffer im sechsten Spiel profitierte Schleusener einmal mehr von seiner Schnelligkeit, mit der er gegnerischen Abwehrreihen regelmäßig überrennt. Mit diesem Treffer kehrte das Selbstvertrauen ins KSC-Spiel zurück. Die Gäste drängten in der Schlussphase sogar noch auf den Siegtreffer.

Bereits am Mittwoch (19 Uhr) geht es für den KSC weiter, wenn die SG Sonnenhof Großaspach ins Wildparkstadion kommt.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Muslija (64. Stroh-Engel), Lorenz (64. Thiede) - Fink, Schleusener.