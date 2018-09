Dritter Streich! KSC holt sich in Aalen den nächsten Dreier

Die Aufholjagd des Karlsruher SC in der Tabelle geht weiter. Am Mittwochabend gelang den Badenern ein 3:1 (1:0)-Erfolg und damit der dritte Sieg in Folge.

20 Minuten Stimmungsboykott auch in der Ostalb Arena. Die Fans beider Mannschaften beteiligten sich an der Aktion gegen den DFB wegen der Spieltags-Zerstückelung. Mehr als vereinzelter Applaus war von den 4.403 Besuchern so zunächst nicht zu hören. Dabei gaben die Mannschaften auf dem Feld durchaus Grund für Zufriedenheit. Beide spielten mutig nach vorne, auch wenn das nötige Glück fehlte.

Den ersten Schuss der Partie in Richtung Tor gab Marvin Pourié in der dritten Spielminute ab. Auf der Gegenseite blockten David Pisot (8.) und Daniel Gordon (14.) gute Möglichkeiten von Aalen. Luca Schnellbacher köpfte dazu ebenso neben das Tor (1 5.) wie auf der Gegenseite KSC-Angreifer Anton Fink (25.). Nach einer halben Stunde verpasste Pourié dann erneut das Ziel.

Fink trifft zur Führung – Uphoff mit starkem Reflex

Doch nur wenige Sekunden später klingelte es dann doch: Aalen leistete sich in der Vorwärtsbewegung einen Ballverlust, Pourié legte flach in den Strafraum, wo Fink zum 1:0 für den KSC einschob (33.). Eigentlich schien der KSC alles im Griff zu haben, doch in der Nachspielzeit musste Torwart Benjamin Uphoff dann doch noch einmal eingreifen. Er fischte einen abgefälschten Schuss von Matthias Morys von der Linie.

Kurz nach dem Seitenwechsel dann die kalte Dusche für den KSC. Nach einem Freistoß konnte Uphoff den Ball nur nach vorne fausten. Marcel Bär bedankte sich, traf komplett freistehend zum 1:1-Ausgleich (48.). Die Badener hatten auch anschließend große Probleme in der Defensive, unter anderem schoss Nicolas Sessa nur knapp am langen Pfosten vorbei (54.).

Die knifflige Phase überstanden und dann wieder eiskalt zugeschlagen, so lässt sich die Situation nach einer Stunde zusammenfassen. Wieder einmal war es ein Standard: Marvin Wanitzek brachte den Eckball herein, der vom VfR scheinbar per Kopfball geklärt wurde. Doch am Strafraum lauerte Marc Lorenz. Der Mittelfeldspieler packte einen Gewaltschuss aus, Aalens Torwart Daniel Bernhard war zart noch dran, konnte das Leder aber nicht klären – 2:1 für den KSC.

Pourié macht alles klar

Die Partie wurde nun wieder mit offenem Visier geführt, nur drei Minuten später musste Uphoff erneut gegen Morys eingreifen. Und so konnte der KSC 20 Minuten vor dem Ende alles klar machen. Wieder einmal war es eine Zusammenarbeit des Sturmduos - dieses Mal aber mit anderen Rollen. Denn Fink legte für Pourié vor, der aus rund elf Metern zentraler Position das 3:1 der Badener markierte.

Zwar hatte der KSC noch die ein oder andere knifflige Situation zu überstehen, aber letztlich sollte sich am Ergebnis nichts mehr ändern. Damit sicherte sich der KSC den dritten Erfolg in Serie und mischt ganz oben in der Tabelle mit.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede , Gordon, Pisot, Roßbach - Choi (69. Camoglu), Wanitzek, Stiefler, Lorenz - Fink (83. Groiß), Pourié (90. Stroh-Engel).