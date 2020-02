Frust! Diese Emotion überwiegt an diesem Wochenende im Wildpark nach der bitteren Pleite im Keller-Duell mit Nürnberg. Durch die Pleite hat der Karlsruher SC nicht nur die schlechteste Gegentor-Bilanz, sondern es auch verpasst, den Club in der Tabelle hinter sich zu bringen. Hinzu kommt der Ärger über den ausgebliebenen Elfmeterpfiff in der Schlussphase.

Christian Eichner zeigte sich bei der Pressekonferenz als fairer Verlierer und gratulierte Trainerkollege Jens Keller zum Sieg. "Es war wieder einer dieser klassischen Eigenfehler, wie schon vor zwei Wochen. So werden Spiele im Anstiegskampf entschieden, normalerweise musst du das Ding sauber zu Ende verteidigen und einen Punkt mitnehmen", schilderte Eichner seine Sichtweise.

Der 37-Jährige machte aber auch keinen Hehl daraus, dass er die Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns in der Schlussphase wie die meisten im Stadion nicht nachvollziehen konnte: "So wie wir einen Fehler gemacht haben, war der Kölner Keller heute auch wieder unterwegs. Ich frage mich, wenn man mit vier Leuten am Fernseher sitzt, wie lange das ganze immer dauert und ob die dort vielleicht andere Spiele anschauen", drückte Eichner seinen Unmut über den ausbleibenden Elfmeterpfiff aus.

Eichner: Wunden lecken, weiter machen!

Dennoch betonte der Interimstrainer, dass seine Mannschaft den spielentscheidenden Fehler gemacht habe, während der Fehler auf der anderen Seite durch den ausbleibenden Elfmeterpfiff nicht revidiert wurde. Es gelte jetzt, die Wunden zu lecken und den Fokus auf Heidenheim zu legen, um dort wieder in die Punkte zu kommen, richtete Eichner abschließend den Blick nach vorne.

Pech und Selbstverschuldung, eine Erkenntnis die auch die KSC-Profis umtreibt: "Das Heimspiel wollten wir gewinnen heute, wollten danach vor Nürnberg stehen. Ich glaube, wir sind alle sauer und enttäuscht jetzt", sagte Manuel Stiefler nach der Partie in der Mixed Zone.

Stiefler: "Haben dem Gegner zu viel angeboten!"

"Es ist bitter und auch teilweise ein bisschen selbstverschuldet, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz das auf den Platz gebracht haben, wie in der ersten. Ich denke, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt bis in den Sechzehner hinein, da waren wir dann teilweise nicht mehr konsequent genug. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann ein bisschen anstecken lassen, ein bisschen mehr Ballverluste gehabt, dem Gegner ein bisschen mehr angeboten."

Ein Umstand, den der Club schließlich in Person von Patrick Erras zum Siegtreffer nutzte. Einer ordentlichen ersten Halbzeit folgte eine zweite Hälfte, in der nur noch wenig zusammen lief - auch bei Torjäger Philipp Hofmann: "Wir sind ein bisschen geschockt natürlich, auch dass es wieder ein individueller Fehler ist, solche Spiele musst du normal null zu null spielen. Wir müssen auch zugeben - in der zweiten Halbzeit haben wir nach vorne dann auch zu wenig gemacht. In der ersten Halbzeit war das besser", befand der 26-Jährige.

Uphoff: "Eine Unkonzentriertheit in der Situation darf einfach nicht passieren"

Auch Torhüter Benjamin Uphoff, dessen Fehler den Nürnberger Siegtreffer einleitete, stellte sich nach der Partie den Medien. Sein Fehler erklärte der sonst so sichere Schlussmann mit einer kurzen Unkonzentriertheit: "Selbst wenn ich versuche, ihn zu fangen, sollte ich ihn am besten einfach festhalten“, beschrieb Uphoff seinen Fehler. "Eine Unkonzentriertheit in der Situation darf einfach nicht passieren“, gab ein sichtlich gefrusteter KSC-Schlussmann zu verstehen. Mitspieler Alexander Groiß richtete indes den Blick bereits nach vorne, auf das Baden-Württemberg-Duell mit Heidenheim: "Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen, es sind noch genug Spiele und wir müssen einfach Gas geben", gab der Mittelfeldspieler zu verstehen.