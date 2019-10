Der KSC ist auf "Kellertour!" Denn: Gleich dreimal in Folge müssen - oder dürfen? - die Badener gegen "Keller-Kinder" der zweiten Liga antreten. Der Wildparkclub trifft auf die Teams, die momentan Rang 15, 16 und 17 in der Tabelle belegen. Mehr Fun Facts vor dem Spiel gegen Darmstadt am Freitag (Anpfiff 18.30 Uhr) hat ka-news.de in der Übersicht.

Zuerst geht es am Freitag gegen den SV Darmstadt 98, der zur Zeit den Relegationsrang innehat. Dann, im zweiten Auswärtsspiel in Folge, treffen die Fächerstädter auf den VfL Bochum, ehe danach die bisher total enttäuschende Mannschaft von Hannover 96 - trainiert vom beim KSC sehr glücklosen Mirko Slomka - ihre Visitenkarte im Wildpark abgibt. Bochum steht auf einem Abstiegsrang und Hannover dümpelt auf Position 15 dahin - drei gute Gelegenheiten, das bisher schon gut gefüllte Punktekonto des KSC noch mehr zu füllen.

Der Trend spricht für den KSC

In der Freitagspartie bei den Hessen in Darmstadt spricht der Trend für den KSC. Die Badener haben sich nach einer kleinen Niederlagenserie gut gefangen, blieben zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen. Es gelang ein Sieg und zwei Unentschieden.

Die "Lilien" aus Darmstadt dagegen warten seit sechs Begegnungen auf einen Sieg. Überhaupt: In dieser Saison schaffte der SV 98 nur einen Dreier. Vier Spiele endeten unentschieden. Das Torverhältnis ist negativ: Acht erzielten Treffern der SVD, dem stehen zwölf Gegentore gegenüber.

Im Heimspiel ist Darmstadt ungeschlagen

Aber Achtung, KSC! Am heimischen Stadion am Böllenfalltor sind die Darmstädter in dieser Spielrunde noch ungeschlagen. Von den drei bisher ausgetragenen Begegnungen wurde eine gewonnen - am zweiten Spieltag wurde Holstein Kiel mit 2:0 besiegt. Die restlichen Spiele endeten Unentschieden.

Die Gesamtbilanz zwischen dem KSC und Darmstadt spricht eindeutig für die Badener: Von 22 Spielen verlor der KSC nur vier, 13 Mal gewann das badische Team. Dabei ist das Torverhältnis ist beeindruckend gut: Der KSC erzielte 49 Treffer, die Hessen weniger als die Hälfte - sie trafen nur 20 Mal ins KSC-Netz.

Allerdings musste der Wildparkclub im zuletzt ausgetragenen Spiel am 11. Mai 2015 eine Heimniederlage hinnehmen. Die Lilien gewannen damals im Wildpark mit 1:0. Trainer: Der Ex-KSC-Profi Dirk Schuster.

Stritzel und Mehlem - zwei Darmstädter mit blau-weißer Vergangenheit

Torhüter Florian Stritzel stand von 2014 bis 2017 im Wildpark unter Vertrag - als Nummer drei in der Torhüter-Hierarchie. Einsätze hatte er nur in der damals noch vorhandenen KSC II-Mannschaft. Auch in Darmstadt war Stritzel Ersatzkeeper, rutschte aber diese Saison in den letzten sieben Partien in die Startelf, weil Stammtorhüter Marcel Schuhen einen Armbruch erlitten hat. Doch könnte es sein, dass Stritzel gegen den KSC wieder auf die Bank muss, denn Schuhen ist auf dem Weg der Besserung.

Stammkraft in Darmstadt ist der zweite Ex-KSC'ler: Marcel Mehlem. Der technisch hochbegabte offensive Mittelfeldspieler kam in allen Zweitligaspielen dieser Saison zum Einsatz, bereitete einen Treffer vor. Der gebürtige Karlsruher hat noch engen Kontakt in die Heimat, ist oft bei den Eltern in Blankenloch.