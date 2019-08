vor 7 Stunden Lukas Hiegle Karlsruhe Der VfL wartet auf ersten Sieg seit 30 Jahren: Spannende Fakten vor dem Aufsteiger-Duell des KSC gegen Osnabrück

Am Sonntag kommt es in der 2. Fußball-Bundesliga zum Aufsteigerduell: Der VfL Osnabrück empfängt zu Hause an der Bremer Brücke den Karlsruher SC. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Um vor der Partie mit ein bisschen Angeberwissen zu glänzen, haben wir einige Fakten zum Duell der beiden Zweitliga-Neulinge zusammengetragen.