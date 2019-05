vor 18 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe Der Pokalsieg zum Saisonabschluss? KSC empfängt Waldhof Mannheim und appelliert an Fans

Zum Abschluss der Saison will der Karlsruher SC noch eine Trophäe in den Händen halten. Am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) empfangen die Blau-Weißen den SV Waldhof Mannheim im heimischen Wildparkstadion zum Finale des badischen Verbandspokals.