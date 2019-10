Zwischen Stadion-Streit und Präsidentschaftswahlen geht bei den Spielern des Karlsruher SC inzwischen der Alltag weiter. Am Freitag treffen die Blau-Weißen im Auswärtsspiel auf den SV Darmstadt 98 (Anpfiff 18.30 Uhr). Im letzten Match vor der Länderspielpause will Chef-Trainer Alois Schwartz noch einmal alle Kräfte seiner Mannschaft mobilisieren.

Mit einem Unentschieden sind die Badener am vergangenen Samstag aus der Begegnung mit Heidenheim gegangen - zu wenig für Alois Schwartz. "Wir hätten auch einen Dreier holen können", sagt der KSC-Coach am Mittwoch bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Darmstadt.

Dennoch will er sich davon nicht beirren lassen. "Nach dem Spiel gegen Heidenheim sind wir gut in die Woche gestartet. Gegen Darmstadt wollen wir noch mal ein Ausrufezeichen vor der Länderspielpause setzen", meint er.

"Wir werden jetzt nicht viel ändern"

Die Lilien aus Hessen konnten indes ihr Potential in dieser Saison noch nicht voll ausschöpfen: Seit sechs Spielen konnte der SV Darmstadt keinen Sieg mehr einfahren. "Sie sind gut reingekommen in die Saison, es fehlen lediglich die Ergebnisse", sagt Schwartz. Unterschätzen dürfe man die Mannschaft deswegen aber noch lange nicht. "Ich habe sie im letzten Spiel gegen Nürnberg gesehen, das wird ein harter Brocken für uns!"

In puncto Aufstellung lässt sich der Coach nicht in die Karten schauen. "Wir werden jetzt nicht viel ändern. Das, was die Mannschaft stark macht, müssen wir auch weiterhin stärken", erklärt er. Mehr Ruhe will er vor allem aber ins vordere letzte Drittel bringen. "Hier haben wir in den letzten Spielen zu viele Möglichkeiten ausgelassen."

"Wir wissen, was auf uns zukommt"

Personell muss Schwartz weiter auf die verletzten Damian Roßbach und Sven Müller verzichten. Und auch der Einsatz von Lukas Fröde steht auf der Kippe: Der Mittelfeldspieler habe sich übergeben müssen, so der Trainer. "Falls es ein Virus ist, fällt er definitiv aus." Als Ersatz könnten Alexander Groiß oder Christoph Kobald einspringen, auch eine Doppelsechs mit Manuel Stiefler und Marvin Wanitzek sei denkbar.

"Jeder ist im Moment für den Anderen da, das ist wichtig", sagt auch Stürmer Philipp Hofmann. Er will "mit offenem Visier" ins Spiel gegen Darmstadt gehen, aber: "Wir wissen, was auf uns zukommt. Das wird eine schwierige Aufgabe", erklärt er im Interview mit ka-news.de.

Das ganze Interview mit Philipp Hofmann im Video: