DFB-Pokal steht bevor: KSC hofft auf Überraschung, Hannover will "Weiterentwicklung"

Ein Hauch von Ersteligaluft schwappt am Sonntag (15.30 Uhr) durch den Wildpark. Dann empfängt der Karlsruher SC in der ersten DFB-Pokalrunde Hannover 96. Die Hausherren sind klarer Underdog, haben aber einen kleinen Vorteil. ka-news hat den Gegner aus Niedersachsen unter die Lupe genommen.

Anders als die Hausherren, die bereits vier Ligaspiele absolvierten, wird es für den Bundesligisten am Sonntag ein Kaltstart. Vielleicht kann man in Karlsruhe also darauf spekulieren, dass beim Favoriten noch nicht alle Rädchen ineinander greifen und sich der ein oder andere Fehler einschleicht. Diese gilt es dann aber auch konsequent zu nutzen, dabei ist die Chancenverwertung bislang nicht das Steckenpferd der Badener.

Hannover selbst könnte im zweiten Bundesliga-Jahr einen schweren Stand haben. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter hat einen großen personellen Umbruch durchlebt. 14 Spieler gingen, ebenso viele Neue kamen. Doch ausgerechnet beim KSC fehlt einer der neuen Hoffnungsträger: Genki Haraguchi muss aufgrund einer Oberschenkelzerrung pausieren. Auch Ihlas Bebou droht für das Spiel beim Drittligisten auszufallen. Damit drohen Hannover die beiden (gesetzten) Flügelspieler auszufallen.

Auf den Außenbahnen würde Hannover gerne personell noch nachlegen. Eine andere Entscheidung fiel vor wenigen Tagen: Breitenreiter verlängerte seinen Vertrag bis 2021. "Es geht um die Weiterentwicklung der Mannschaft, um die Möglichkeit, dass wir den nächsten Schritt machen können", begründet der Coach seine Entscheidung.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem KSC und Hannover 96 gab es übrigens im März 2017, als beide in der 2. Liga aktiv waren. Damals gewann Außenseiter Karlsruhe als Tabellen-17. gegen die zweitplatzierten Gäste überraschend mit 2:0 (Tore: Stefan Mugosa, Dimitrios Diamantakos). Im Pokal stand man sich dagegen erst einmal gegenüber - im Jahr 1991. Damals gewann Hannover als Zweitligist sein Heimspiel im Viertelfinale 1:0 - und gewann anschließend den Pokal!

Vielleicht wird am Sonntag diese Außenseiter-Serie fortgesetzt. Die zweite Runde würde dem KSC auf jeden Fall einiges an Geld in die Kassen spülen, das der Verein gut gebrauchen kann.