vor 13 Stunden Melissa Betsch Ingo Rothermund Karlsruhe Community-Wunsch vs. Trainer-Entscheidung: KSC will mit Sandhausen-Elf auch gegen Nürnberg punkten

Ihr habt gewählt: Eure KSC-Wunschelf für das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am heutigen Freitagabend steht fest! Trainer Christian Eichner hat am Ende die Entscheidung getroffen, welche elf Mann er im "Kellerduell" gegen die Franken auf den Platz schickt. So weit lagen Community und Coach nicht auseinander. Der Trainer setzt auf die siegreiche Elf von Sandhausen.