vor 8 Stunden Lukas Hiegle Kiel/Karlsruhe Analyse zur Niederlage gegen Kiel: Doppeltorschütze Lee narrt KSC-Defensive - Blau-Weißen lange Zeit zu passiv

Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga war der Karlsruher SC im hohen Norden, bei Holstein Kiel zu Gast. Mit unbekümmertem Offensiv-Fußball konnten die Kieler "Störche" in den vergangenen zwei Spielzeiten die zweite Liga aufmischen. Keine einfache Aufgabe also für Alois Schwartz und sein Team, die allerdings mit drei Pflichtspielen in Folge eine Menge Selbstvertrauen mit in den Norden brachten.