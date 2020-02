Analyse zum Spiel: Talfahrt setzt sich fort - Karlsruher SC findet auch in Hamburg nicht zurück in die Spur

Die sportliche Talfahrt des Karlsruher SC geht auch nach der Entlassung von Alois Schwartz weiter. Gegen den Hamburger SV setzte es die dritte Pleite innerhalb einer Woche und ein Fehlpass von Marc Lorenz stand sinnbildlich für die derzeitige Lage im Wildpark.

Die 0:2-Niederlage wirft die Badener auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Interimscoach Christian Eichner sah dennoch eine über weite Strecken engagierte Leistung seiner Elf: "In Summe bin ich sehr zufrieden mit den Jungs. Sie haben das umgesetzt, was wir ihnen vorgegeben haben."

Es ist aber auch in Hamburg nicht gelungen, positive Impulse für Erfolgserlebnisse zu schaffen und so die sechste Saisonpleite in Folge abzuwenden. Mit einem individuellen Fauxpas leitete der KSC schließlich den Sieg der favorisierten Hanseaten ein.

An der Grundlinie unterlief Marc Lorenz ein folgenreicher Querschläger eines eigentlich bereits geklärten Balles. Der Ball flog hoch in die Luft, kam am Fünfmeter-Eck wieder runter, wo Hamburgs Stürmer Lukas Hinterseer zur Stelle war und zur Führung einköpfte.

Dominierende Hausherren, kompakte Gäste

Und das zu einem Zeitpunkt, wo der KSC eigentlich gut im Spiel war. Zu Beginn der Partie konnte der KSC nur reagieren statt agieren, der HSV hatte voll und ganz die Spielkontrolle und suchte den Torabschluss. Der HSV wollte das Heft des Handelns in die Hand nehmen und erspielte sich durch Louis Schaub zwei gute Chancen in der Anfangsviertelstunde. "Wir hatten sehr viel Kontrolle über das Spiel", sagte Dieter Hecking nach der Partie.

HSV lässt Führung liegen

Karlsruhe beschränkte sich in dieser Phase auf das Verteidigen und spekulierte auf Hamburger Fehler im Aufbauspiel, um so Nadelstiche in der Offensive zu setzen. Lukas Hinterseer, Jordan Bayer und Adrian Fein hatten weitere gute Möglichkeiten, dass die Rothosen in den ersten 45 Minuten in Führung hätten gehen können.

Die beste Möglichkeit für einen KSC-Treffer hatte der spätere Pechvogel Lorenz nach knapp 40 Minuten, als er an HSV-Schlussmann Heuer Fernandes scheiterte. Nach der Pause zeigte sich der KSC mutiger, Hofmanns Kopfball landete auf dem Tornetz. Der HSV übernahm schließlich nach dem Führungstreffer allerdings wieder die Spielkontrolle, indem die Hecking-Elf durch eigenen Ballbesitz den KSC zum Anlaufen zwang und auf Fehler der Gäste spekulierte.

Blitzkonter besiegelt KSC-Pleite

Der KSC, der im Vergleich zum Pokal-Aus gegen Saarbrücken wieder mit nur einer Sturmspitze spielte, hatte zu wenig Ideen gegen kompakt stehende Gäste. Zehn Minuten vor dem Ende setzten die Hamburger mit einem astreinen Konter den Schlusspunkt der Partie – 0:2 durch den zweiten Treffer von Hinterseer.

"Es war mir klar, dass der KSC sich teuer verkaufen und eine gute Ordnung haben wird", lobte HSV-Trainer Dieter Hecking das Auftreten des KSC. Tatsächlich spielten die Badener beim ambitionierten HSV, der nach knapp zwei Jahren zurück in die Bundesliga möchte, keinesfalls wie ein Absteiger, blieb aber mal wieder ohne Torerfolg und brachte sich durch individuelle Fehler in der Defensive erneut um einen Punktgewinn.