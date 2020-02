Mit einem 2:0-Erfolg im "kleinen" Derby gegen den SV Sandhausen hat der Karlsruher SC seinen Negativlauf beendet. Zwei Winterneuzugänge spielen dabei eine große Rolle und wecken neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Die ersten knapp 25 Minuten im Hardtwald-Stadion in Sandhausen sind die entscheidendsten der ganzen Partie. Den bereits in der Anfangsphase legt der Karlsruher SC - nach wie vor unter Führung von Interimscoach Christian Eichner - den Grundstein für einen lange herbeigesehnten Sieg. Zudem blieb man ohne Gegentreffer.

Einer der Hauptfaktoren für den Erfolg im Baden-Derby war eine Änderung in der Startformation: Eichner setzte erstmals von Beginn an auf Winterneuzugang Änis Ben-Hatira, langjähriger Bundesliga-Profi bei Hertha, Hamburg und Eintracht Frankfurt. Der 31-Jährige sortierte sich im Offensiven Mittelfeld der Blau-Weißen ein.

Offensiv mutiger KSC

Ansonsten signalisierten die Gäste aus Karlsruhe, dass sie nach dem jüngsten Unentschieden gegen Osnabrück endlich den lang ersehnten Dreier landen wollten. So nahm der Aufsteiger das Spielgeschehen von Beginn an in die Hand. Und es sollte nicht lange dauern, bis sich das offensive Agieren auszahlte.

Ben Hatira bediente nach zwölf Spielminuten den anderen Neuzugang mit reichlich Bundesliga-Erfahrung, Jerome Gondorf. Der 31 Jahre alte Mittelfeldmann, ausgeliehen vom SC Freiburg, köpfte sträflich allein gelassen zur Karlsruher Führung ein.

Ben-Hatira als Unterschiedsspieler

Keine zehn Minuten später machte Ben-Hatira von seinen Qualitäten, die ihn einst auch in der Bundesliga auszeichneten, erneut Gebrauch. Diesmal vollstreckte er selbst mit einem platzierten Schuss ins lange Eck, mit dem er SVS-Keeper Fraisl keine Chance ließ.

Sandhausen wirkte verunsichert und konnte auch aufgrund vieler Ballverluste nur selten Druck auf die KSC-Defensive ausüben, bei der Kapitän David Pisot zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Mehr als einige Halbchancen, wie durch Biada kurz vor der Pause, bekam die Elf aus der Heidelberger Vorstadt im ersten Durchgang nicht zu Stande.

Defensiv kompakter KSC lässt SVS abblitzen

42 Gegentreffer kassierte die "Schießbude" KSC bereits in dieser Spielzeit, doch die Sandhäuser bissen sich an der kompakt und gut pressenden Hintermannschaft die Zähne aus. Auf Biegen und Brechen ließ die Abwehrreihe kaum nennenswerte Gefahrensituationen zu.

"Wir hatten unheimliche Probleme mit der Flexibilität des KSC. Die erste Phase des Spiels war entscheidend heute", sagte SVS-Trainer Uwe Koschinat, der von einem "verdienten Sieg" des KSC sprach, nach der Partie.

"Schön zu sehen, wie Erfolg schmeckt!"

Die Badener, die zwar in Punkto Passquote, Zweikampfquote und Ballbesitz hinter dem SVS lagen, konnten nach ihrem Blitzstart das Spiel verwalten und am Ende wichtige drei Punkte im Abstiegskampf feiern.

"Das Ergebnis ist in der Höhe verdient, ich freue mich, dass die Mannschaft heute mal wieder sieht, wie Erfolg schmeckt", sagte Christian Eichner nach dem Spiel. Mit dem erst zweiten Auswärtserfolg der Saison zieht der KSC den Nachbar aus Sandhausen zudem auch weiter mit in den Abstiegskampf. Auf Rang 16 erwarten die Kicker aus dem Wildpark nun am Freitag den 1. FC Nürnberg.