vor 14 Stunden Köln/Karlsruhe Am Abend rollt wieder der Ball: Besiegelt Köln wieder einen Fehlstart für den KSC?

Der Karlsruher SC tritt in seinem zweiten Auswärtsspiel der Saison bei Fortuna Köln an. Die Badener haben am Dienstagabend (Anpfiff 19 Uhr) noch eine Rechnung offen.