Flutlichtspiele haben eine ganz besondere Atmosphäre. Am Freitagabend kommt der Karlsruher SC wieder einmal in den Genuss, wenn um 19 Uhr der Anpfiff im Auswärtsspiel gegen die Sportfreunde Lotte ertönt.

Zuletzt betonte KSC-Cheftrainer Alois Schwartz immer wieder, dass er neben seinen Stammkräften auch zahlreiche Akteure in der zweiten Reihe hat, die jederzeit eingesetzt werden könnten. Das hat Martin Stoll am Wochenende bewiesen, als er für den angeschlagenen Daniel Gordon einsprang. Für den 35-Jährigen war es der erste Einsatz seit dem 16. Spieltag gegen Zwickau.

Doch auch wenn Stoll seine Aufgabe ordentlich gemacht hat, drängt er nun nicht auf einen Einsatz. Für ihn steht die Mannschaft und der Erfolg über allem, das machte er auch am Mittwoch bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Duell in Lotte deutlich: "Es kommt darauf an, dass wir konzentriert ans Werk gehen, kämpferisch eine gute Leistung zeigen", so der Verteidiger. Man solle auf jeden Fall gewarnt sein vor den Sportfreunden, die in der Vergangenheit mehrfach auch im DFB-Pokal gezeigt haben, "dass sie für eine Überraschung gut sind. "Wir müssen es einfach zielstrebig angehen, dann werden wir auch dort erfolgreich sein", meint Stoll.

Sein Cheftrainer Alois Schwartz rechnet mit einem ähnliches Spiel wie gegen Chemnitz: "Die Mannschaften stehen in ähnlichen Tabellenregionen, die Mannschaft kämpft um den Ligaerhalt. Man kann jetzt sagen, dass Lotte sieben Punkte Vorsprung hat, vor dem ersten Abstiegsplatz. Aber letztendlich ist es eine Mannschaft, die viel Kampfgeist und viel Leidenschaft auf den Kampf bringt." Er erwartet einen defensiv kompakten Gegner, der vor allem im Umschaltspiel gefährlich ist. "Da muss man von Anfang an dagegen halten."

Personell hat sich im Vergleich zur Vorwoche für Schwartz nicht viel verändert. Der gegen Chemnitz ausgewechselte Daniel Gordon meldete sich zum Wochenstart wieder fit. Dominik Stroh-Engel reduzierte die Belastung zuletzt etwas, da er eine Stauchung am Sprunggelenk hat. Hier wird sich zeigen, ob es für Freitag reicht. Malik Karaahmet pausiert nach seiner Erkrankung dann definitiv noch einmal.