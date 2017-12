vor 1 Stunde Karlsruhe KSC will mit Kampf und Leidenschaft in Osnabrück punkten

Die letzten 90 Minuten stehen für dieses Kalenderjahr an. Der Karlsruher SC trifft dabei am Freitagabend (19 Uhr) auf den VfL Osnabrück - so denn der Wettergott auch Fußballfan ist. Trotz aller Fragezeichen lassen sich die Badener in ihrer Vorbereitung aber nicht beirren.