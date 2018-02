Wenn der Karlsruher SC am Sonntag (14 Uhr) den Chemnitzer FC empfängt, wird es für Anton Fink kein Spiel wie jedes andere. Der Angreifer trifft auf seinen Ex-Club, bei dem er über fünf Jahre aktiv war. Zugleich macht der 30-Jährige aber auch deutlich, wie die Partieausgehen soll: "Wir wollen hier gewinnen, das ist ganz klar."

Fink kennt die Himmelblauen, schaut immernoch darauf, was die Ex-Kollegen machen: "Sie haben gegen Unterhaching ein ganz ordentliches Spiel gemacht und wissen, worauf es im Abstiegskampf ankommt", erklärt der Offensivspieler am Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz bezogen auf den jüngsten 2:1-Erfolg der Gäste. Aber, das macht er zugleich deutlich: "Wir sind 14 Spiele ungeschlagen und wollen unsere Serie ausbauen." Dazu heißt es daheim die weiße Weste zu verteidigen. In dieser Saison konnte noch kein Konkurrent das Wildparkstadion erobern.

Cheftrainer Alois Schwartz ließ sich wie gewohnt nicht in die Karten schauen, bestätigte aber die Aussage von Fink: "Sie haben wirklich ein sehr ordentliches Heimspiel gegen Unterhaching abgeliefert, haben ein 0:1 gedreht mit sehr viel Einsatzwillen. Das wird auch auf uns zukommen und da müssen wir wieder an die Leistungsgrenze gehen. Ob sie tiefer stehen oder weiter vorne angreifen, muss uns erst einmal egal sein, wir müssen unsere Leistung aufs Spielfeld bringen."

Personell könnte Schwartz erneut auf die Startelf der letzten beiden Partien setzen. Zwar hatte David Pisot zulettzt mit einem kleinen Infekt zu kämpfen, ist aber kurz vor dem Wochenende wieder fit. Ausfallen wird lediglich der erkrankte Malik Karaahmet. "Wir haben ein gutes Gerüst gefunden, die Automatismen greifen", meint Schwartz.

Aktuell hat der KSC für das Heimspiel am 26. Spieltag bereits über 8.000 Tickets verkauft. Dazu kommen noch 400 Gästefans aus Chemnitz. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Patrick Alt aus Heusweiler (Saarland).