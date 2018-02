Bitter, bitter, Karlsruher SC! Trotz einer Halbzeit lang in Überzahl mussten sich die Badener im Topspiel beim SV Wehen Wiesbaden mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden begnügen.

Der Start in die Begegnung war etwas holprig. Das Spiel musste nämlich eine Viertelstunde später beginnen. Grund: Der Sonderzug der KSC-Fans hatte Verspätung. Als dann aber endlich der Ball rollte, waren die Gäste von der ersten Sekunde hellwach und konzentriert. Der Lohn: Fabian Schleusener brachte sein Team bereits in der siebten Spielminute in Führung! Der Stürmer wurde per Steilpass aus dem Mittelfeld auf die Reise geschickt und zeigte einmal mehr, wie eiskalt er vollstreckt. Die Vorlage kam von - Marc Lorenz! Der Ex-Spieler des SV Wehen Wiesbaden leitete damit erstmals seit dem vierten Spieltag wieder einen Treffer ein. Gegner damals: der SVWW!

Mit dem Treffer im Rücken hatte der KSC das Geschehen nun voll im Griff, präsentierte sein gefürchtetes schnelles Umschaltspiel. Die Hausherren dagegen waren durchaus nervös in der Anfangsphase des Top-Spiels an diesem 23. Spieltag. Dies könnte auch an der Stimmung im Stadion gelegen haben - rund 2.500 KSC-Anhänger verwandelten die Partie zu einem "Heimspiel". Ihre Mannschaft jedenfalls spielte angetrieben von den Gesängen mutig nach vorne und kam auch zu einigen Möglichkeiten.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte Fabian Schleusener die große Chance auf das zweite Tor des Tages, als er erneut auf die Reise geschickt wurde. Sascha Mockenhaupt holte ihn allerdings kurz vor dem Strafraum von den Beinen. Eine Notbremse. Die Konsequenz: Rot für den Wiesbadener und eine gute Freistoß-Situation für den KSC. Lorenz nahm Maß, sein Schuss ins kratzte Torwart Markus Kolke aber gerade noch aus dem oberen Toreck heraus.

Die Ausgangslage für den zweiten Durchgang war aber klar, mit einem Mann mehr auf dem Feld hielten die Gäste aus Karlsruhe alle Trümpfe in der Hand. Sie spielten entsprechend geduldig, lauerten auf ihre Möglichkeit. Doch auch die Hausherren hatten sich noch nicht aufgegeben. In der 55. Spielminute gab es tatsächlich eine Chance zum Ausgleich, als Agyemang Diawusie vor Benjamin Uphoff auftauchte, doch genau den Keeper anschoss. Diese Situation zeigte, dass der KSC den dritten Sieg in Folge noch nicht sicher hatte.

Und tatsächlich: Der SVWW kam zehn Minuten vor dem Ende zurück und zum 1:1-Ausgleich! Nach einem Freistoß landete der Ball auf dem Fuß von Stephan Andrist. Sein Schuss wurde noch abgefälscht und somit schwer zu halten für Uphoff. Mehr noch: Die Gastgeber bekamen in der Schlussphase die zweite Luft, drängten nun sogar auf den Siegtreffer. Da war noch einmal so richtig Feuer drin. Auch KSC-Neuzugang Marvin Pourié durfte hier noch mitmischen, doch letztlich blieb es bei der Punkteteilung.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Muslija (86. Pourié), Lorenz (75. Thiede) - Fink (90. Stroh-Engel) - Schleusener.