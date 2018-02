Der Trend des Minimalismus scheint im Moment auch im Wildpark umzugehen. Schon zum dritten Mal in folge begnügte sich der Karlsruher SC mit nur einem Treffer. Immerhin: es reichte zum Heimsieg gegen Fortuna Köln und auch die Erfolgsserie wurde ausgebaut. Zum zwölften Mal in Folge konnten die Badener Zählbares verbuchen.

"Das zweite Tor nachzulegen, da tun wir uns einfach schwer", weiß Trainer Alois Schwartz. An mangelnden Chancen liegt dies aber nicht. Der KSC kommt immer wieder in aussichtsreiche Situationen, lässt dann aber die nötige Konsequenz vermissen. "Die Chancenauswertung ist natürlich mangelhaft. Aber wenn wir jedes Spiel 1:0 gewinnen, ist uns das auch recht", meint Anton Fink grinsend der den frühen Siegtreffer von Fabian Schleusener vorbereitet hatte. "Wenn alle Spiele so laufen, sind wir trotzdem glücklich. Denn dann haben wir immer drei Punkte mehr."

Obwohl dem KSC nur ein Treffer gelungen ist, hatte Fink auch keine Bedenken, weil man sich eben auf die defensive Stabilität verlässt. "Wir hatten das Ding unter Kontrolle", sagt er - auch wenn man phasenweise zu tief gestanden habe und dem Gegner so viel Raum gab.

Fink selbst fiel wieder mit vielen und langen Laufwegen auf. "Aber der Aufwand lohnt sich, denn jetzt haben wir wieder einen Sieg mehr", so der 30-Jährige. Nichts mit müden Beinen also. Stattdessen blickt er schon voller Vorfreude auf das Nachholspiel am Mittwoch (19 Uhr) in Osnabrück. "Wir können mit breiter Brust hinfahren, nach dem zwölften ungeschlagenen Spiel. Die Serie ist ganz gut und wir wollen sie weiter ausbauen."