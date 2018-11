Weiterhin auf der Siegeswelle schwimmt der Karlsruher SC. Gegen Aufsteiger TSV 1860 München gelang mit 3:2 (3:1) der dritte Sieg in Folge. Damit sprangen die Badener sogar auf den zweiten Tabellenplatz.

Es war der perfekte Auftakt für die Hausherren auf der Baustelle Wildparkstadion. Nach einem Eckball kam Anton Fink am langen Pfosten komplett freistehend zum Abschluss und hatte so wenig Mühe, in der vierten Minute das 1:0 für den KSC zu erzielen. Der frühe Treffer gab den Badenern, bei denen Burak Camoglu und Jannis Hanek erstmals in dieser Saison in der Startelf standen, Auftrieb und Selbstvertrauen.

Der KSC hatte so alles im Griff, Marvin Pourié gab nach rund einer Viertelstunde einen weiteren Warnschuss in Richtung Sechzig-Tor ab. Sein Versuch ging jedoch deutlich drüber. Auch im weiteren Verlauf suchten die Hausherren immer wieder den Weg in den gegnerischen Strafraum.

Sechzig trifft - KSC schlägt doppelt zurück

Doch es kam, wie es kommen musste: Statt den zweiten Treffer nachzulegen, schlugen die Münchner Löwen in der 29. Spielminute zurück. Ebenfalls nach einer Ecke kam Simon Lorenz frei zum Kopfball und markierte so das 1:1. Ein Schock – oder etwa doch nicht? Denn nur eine Minute später schlug der KSC zurück, Pourié traf zum 2:1 und damit zur erneuten Führung (30.)

Und damit nicht genug: Nur fünf Minuten später ertönte die Tormusik im Wildpark zum dritten Mal. Nach einer Ecke bekamen die Gäste aus München den Ball nicht aus dem Strafraum geklärt, Kapitän David Pisot versuchte sich aus der zweiten Reihe – und der Ball flog zum 3:1 in die Maschen (35.).

Kurzweilige Partie nach dem Seitenwechsel

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischte 1860 München. Der Aufsteiger hatte gleich doppelt gewechselt, mit Stefan Lex und Sascha Mölders zwei weitere Offensivkräfte gebracht. Die Gäste gingen damit auf volles Risiko, konnten sich dafür aber nicht belohnen. Nach einigen Minuten war dann auch der KSC wieder voll drin, hatte das Geschehen nach einer Stunde wieder gut im Griff.

In der 67. Spielminute hätte Fink beinah einen vierten Treffer der Hausherren folgen lassen, sein Schuss ging knapp vorbei. Bei der folgenden Ecke verpasste Pourié seinen zweiten Treffer knapp. Das Geschehen auf dem Rasen ging nun munter hin und her, die 16.477 Zuschauer im Wildparkstadion bekamen auf beiden Seiten einige Strafraumszenen zu sehen.

Pourié rückt Baustelle ins Blickfeld - Grimaldi verkürzt

Eine Viertelstunde vor dem Ende hielt Uphoff den Vorsprung bei einem Schuss von Efkan Bekiroglu fest, kurz darauf klärte Gordon per Kopf auf der Linie (76.). Drei Minuten später verpasste auf der Gegenseite Marc Lorenz das Ergebnis in die Höhe zu schrauben (79.). Zehn Minuten vor dem Ende beförderte Pourié den Ball per Seitfallzieher in die Baustelle hinter dem Tor.

In der Nachspielzeit traf Adriano Grimaldi dann doch noch zum 3:2 (91.) - ein Tor, das aber keine Auswirkungen mehr hatte, auch wenn die Schlussphase dadurch nochmals unnötig hektisch wurde.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff, Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach – Stiefler, Hanek (74. Kobald) – Camoglu (85. Röser), Lorenz – Fink, Pourié (90.+2 Sané).