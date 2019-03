KSC stürmt mit Auswärtssieg in Uerdingen an die Tabellenspitze

Der Karlsruher SC ist zumindest für eine Nacht wieder Tabellenführer der 3. Liga. Die Blau-Weiße sicherten sich am Freitagabend einen 3:1 (2:1)-Auswärtssieg beim KFC Uerdingen.

Wieder mit Stammtorwart Benjamin Uphoff zwischen den Pfosten zeigte der KSC zum Auftakt des 27. Spieltags, wofür er so gefürchtet ist: aus wenig Chancen wird viel gemacht. So auch in Duisburg, wo der KFC in dieser Saison seine Heimspiele austrägt.

In der elften Spielminute war es Marc Lorenz, der zur Gästeführung traf. Vorangegangen war ein Konter über die rechte Seite, als Manuel Stiefler komplett unbedrängt durch die Uerdinger Spielhälfte marschieren konnte. Seine Flanke ins Strafraumzentrum passte genau, Lorenz kam aus rund vier Metern zum Abschluss.

Fink legt per Elfmeter nach

Die knappe Führung hielt Uphoff nur wenige Minuten später fest, als er bei einem Schuss von Maurice Jerome Litka zur Stelle war (19. Spielminute). So konnte der KSC nach rund einer halben Stunde per Handelfmeter das zweite Tor nachlegen.

Vorangegangen war hier eine kuriose Szene, als ein Uerdinger den Ball leichtfertig im eigenen Strafraum verlor. Mario Erb setzte in der Folge die Hand in der Defensivarbeit ein. Fink nutzte das Geschenk, traf gegen Rene Vollath mit einem harten und platzierten Schuss ins linke untere Toreck (29.).

Uerdingen meldet sich kurz vor der Pause zurück

Doch durch war das Spiel damit noch lange nicht, denn Uerdingen meldete sich kurz vor der Halbzeitpause wieder zurück und markierte den 1:2-Anschlusstreffer. Uphoff konnte einen Schuss von Maximilian Beister nicht festhalten, Roberto Rodriguez staubte ab (43.).

"Das Tor war vermeidbar", ärgerte sich Sportdirektor Oliver Kreuzer entsprechend in der Halbzeitpause bei "MagentaSport". Was ihm ebenfalls missfiel: "Wir haben uns mit zunehmender Spieldauer immer weiter zurückgezogen."

Perfektes Zuspiel: Lorenz-Einwurf führt zum 3:1

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich ein ausgeglichenes Duell, Uerdingen schnupperte durchaus an einem Ausgleich. Stattdessen schlug aber der KSC ein drittes Mal zu - wieder war Lorenz beteiligt. Der Mittelfeldspieler warf den Ball hoch und weit an, fand so Pourié im Strafraum. Der Stürmer hatte die Nerven und machte mit dem 3:1 den Deckel auf den Auswärtssieg (63.).

Die Schlussphase wurde dann noch einmal etwas hektisch, immer wieder im Zentrum: Weltmeister Kevin Großkreutz. Die Szenen hatten allerdings keinen EInfluss mehr auf das Ergebnis, auch nicht, dass bei Uerdingen in der Schlussphase noch der Ersatzkeeper ran musste, weil Stammkeeper Rene Vollath verletzt raus musste.

Am Mittwoch Heimspiel gegen den VfR Aalen

Durch den Erfolg übernehmen die Badener für mindestens eine Nacht die Tabellenspitze, da der nun punktgleiche VfL Osnabrück erst am Samstagnachmittag gegen Zwickau spielt. Für den KSC geht es derweil bereits am Mittwoch (Anpfiff 19 Uhr) im heimischen Wildparkstadion weiter, wenn Tabellenschlusslicht VfR Aalen zum zweiten Akt der Englischen Woche anreist.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Groiß (69. Camoglu), Wanitzek, Lorenz - Fink (81. Kobald), Pourié (72. Sané).