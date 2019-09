KSC stoppt Negativtrend: Sieg des Willens gegen Nachbar Sandhausen

Der Karlsruher SC beendet dank einer starken kämpferischen Leistung seine Durststrecke und fährt im Derby gegen Sandhausen die Saisonpunkte sieben, acht und neun ein.

Die über 13.000 Zuschauer im Wildparkstadion sahen zwei über weite Strecken der Partie ausgeglichene Mannschaften, die von ihren Grundformationen sehr ähnlich agierten. Beide Trainer ließen eine 4-4-2 Formation spielen: Während Alois Schwartz erneut auf zwei zentrale Mittelfeldspieler -die sogenannte Doppelsechs- setzte, agierte Uwe Koschinats Elf mit einer Rauten-Formation im Mittelfeld. Neben den beiden Außenbahnspielern, war jeweils ein Spieler zentral defensiv und zentral offensiv orientiert. Für den verletzten Damian Roßbach feierte Dirk Carlson sein Debüt auf der linken Abwehrseite. Im Verlauf der ersten halben Stunde erarbeiteten sich beide Teams immer wieder Gelgenheiten zur Führung. Benjamin Uphoff konnte sich mit einer starken Faustabwehr gegen eine Schirow-Kopfball und einer glänzenden Fußparade gegen Zenga auszeichnen und seine Qulitäten als Karlsruher Rückhalt unter Beweis stellen. Kurz vor der Pause kamen die Blau-Weißen immer besser in Fahrt: Stiefler, der nach der 0:3-Klatsche gegen Osnabrück an Stelle von Camolglu in die Startelf rückte, kam 20 Meter vor dem Tor in gute Schussposition, wo er allerdings geblockt wurde.

Leistungsgerechtes Remis zur Pause

Auch eine Doppelpass-Kombination zwischen dem laufstarken Wanitzek und Top-Torjäger Hofmann wurde von der SVS-Abwehr gerade noch geklärt und eine torlose erste Halbzeit damit besiegelt. "Gerade Richtung Ende der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit war wieder die Mannschaft auf dem Platz, die wir sehen wollen", kommentierte Karlsruhes Rechtsverteidiger Manuel Thiede den Schlussspurt seines Teams im ersten Durchgang.

Rückenwind nach Führungstreffer

Mit der bewährten Kopfballstärke aber auch dem notwendigen Glück gelang dem ehemaligen Sandhäuser Manuel Stiefler nach einer knappen Stunde die Führung. Nach 57 Minuten scheiterte er nach Kopfballverlängerung vom bulligen Hofmann im ersten Versuch noch an SVS-Torhüter Fraisl, ehe er den Abpraller dann aber zum goldenen Treffer des Tages über die Linie stocherte. “Den Gegentreffer kannst du verteidigen. Wir wussten um die Kopfballstärke des KSC“, haderte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat nach der Partie. Mit Torschütze Manuel Thiede bewies Alois Schwartz ein goldenes Händchen bei seiner Mannschaftsauswahl. Die Führung wirkte sich nicht nur auf die Elf auf dem Platz aus, auch die Ränge im Wildpark pushten die Badener in den letzten 30 Minuten euphorisch weiter nach vorne. Marvin Pourie hatte per Kopf die große Chance zur Vorentscheidung, verpasste es aber die Fans, sein Team und auch sich persönlich von seiner “Mini“-Torkrise zu erlösen. Für Torschütze Stiefler kam schließlich noch Lukas Grozurek, der KSC hatte in der Schlussphase die komfortable Situatian mehr Räume zu haben, da die Gäste viel in die Offensive investierten. Defensiv stand der KSC kompakt und vermied einfache Fehler, womit man letzlich einen verdienten Heimsieg einfahren konnte. “Wir hatten nach drei Niederlagen zunächst nicht das Selbstvertrauen. Aber dann haben wir uns reingekämpft. "Nach dem 1:0 ist das Spiel zu unseren Gunsten gekippt“, so Alois Schwartz nach der Partie.