Das erste Zwischenziel ist erreicht, der Karlsruher SC darf in der Relegation um die Rückkehr in die 2. Liga spielen. Nach dem entscheidenden Schritt in die Aufstiegsspiele herrschte bei den Badenern kurz Freude, dann richtete sich der Blick aber auch schnell wieder nach vorne. Denn noch ist nichts erreicht.

"Dass es jetzt so gekommen ist, ist natürlich genial", freute sich Marco Thiede nach dem entscheidenden 2:0-Erfolg beim VfR Aalen, schob dann aber auch gleich nach: "Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um uns auf die Relegation vorzubereiten. Aber dazwischen ist noch das Spiel gegen Jena und das wollen wir auch nicht abschenken."

Das sieht Verteidiger David Pisot ähnlich, auch wenn zugibt: "Wir genießen es jetzt, auch einmal ein Spiel zu haben, in dem wir keinen Druck haben." Schon während des Spiels hatten er und seine Kollegen mitbekommen, dass sie knapp vor dem Ziel stehen. Rund 4.000 KSC-Anhänger, die mit in der Ostalb Arena waren, sorgten bei den eingeblendeten Zwischenständen der Partie SC Paderborn gegen SV Wehen Wiesbadenfür eine entsprechende Geräuschkulisse "Als das 3:1 gefallen ist, war uns klar, dass wir das Ding ziehen", so Pisot.

Relegation Mehlem gegen Mehlem? "Für 180 Minuten wären wir keine Brüder"

Auf einen Wunschgegner in der Relegation möchte sich kein KSC-Akteur festlegen. "Es ist mir egal, gegen wen, weil jeder Zweitligist Qualität hat. In den zwei Spielen ist alles möglich. Da wollen wir alles reinhauen und die Saison krönen", erklärt Pisot auf Nachfrage. Ähnlich sieht es Marcel Mehlem: "Es gibt keinen Gegner, der leichter ist als andere. Wir müssen die positive Energie, die wir über die gesamte Saison gesammelt haben, mitnehmen und alles raushauen, was in uns steckt".

Was passiert eigentlich, wenn es zu einer Relegation gegen den SV Darmstadt und seinen Bruder Marvin kommt? "Ich würde mich auf Darmstadt genauso freuen, wie auf St. Pauli, Greuther Fürth oder jeden anderen", meint Mehlem auf ka-news-Nachfrage. "Es wäre halt ein Familienduell", fügt er an und schiebt dann lachend nach: "Aber für diese 180 Minuten wären wir keine Brüder."

Vorverkauf startet am Montag

Auf den Gegner muss der KSC noch warten, die Relegationstermine stehen aber schon fest: Am Freitag, 18. Mai, würde der KSC zunächst im Wildpark-Stadion gegen den Drittletzten der 2. Liga antreten. Das Rückspiel wäre dann auswärts am Dienstag, 22. Mai. Anpfiff beider Partien ist um 18.15 Uhr. Am Montag, 7. Mai, startet der Vorverkauf für das Heimspiel für KSCMitglieder. Ab Freitag, 11. Mai, gibt es dann Tickets im freien Verkauf.

Thiede ist sich schon jetzt sicher, dass es am 18. Mai wieder ein absolutes Fußballfest geben wird: "Da wird es richtig brennen im Wildpark."