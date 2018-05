Die Vorfreude auf die Aufstiegs-Relegation ist riesig im Umfeld des Karlsruher SC. Doch zuvor steht noch das letzte Ligaspiel am Samstag (13.30 Uhr) im Wildparkstadion gegen Carl Zeiss Jena auf dem Plan.

Im Zuge des Ansturms auf die Relegations-Tickets kann sich auch auch die Jena-Partie über einen großen Zuspruch freuen. Im Vorverkauf gingen bis Freitagvormittag bereits 12.500 Karten über die Theke. Dazu kommen 800 Gästefans.

Sie alle dürfen sich auf eine unterhaltsame Partie freuen. Denn der KSC wird das Spiel sicher nicht abschenken, wie Cheftrainer Alois Schwartz am Freitag betonte: "Wir wollen zuhause unsere weiße Weste behalten." Das bestätigt auch Verteidiger Jonas Föhrenbach: "Wir als Mannschaft haben den Ehrgeiz, daheim ungeschlagen zu bleiben."

Spieler aus der "zweiten Reihe"?

Einzig Marcel Mehlem kann es an diesem Wochenende etwas ruhiger angehen lassen - er sitzt eine Gelbsperre ab. Für ihn rückt Kai Bülow in die Mannschaft. Fabian Schleusener hat unter der Woche einen Schlag auf die Wade bekommen, sollte aber fit sein. Wichtig für die Relegationspartien könnte zudem sein, dass Matthias Bader nach seiner Verletzung wieder fit ist.

Ob Schwartz am Samstag dem ein oder anderen Akteur aus der zweiten Reihe eine Chance gibt, wie etwa Torwart Dirk Orlishausen, wollte er nicht verraten: "Das behalte ich noch für mich." Doch zugleich betont er: "Es ist wichtig, dass wir im Rhythmus bleiben."

Alles Wichtige zur Relegation:



In den Relegationsspielen geht es für den KSC um den direkten Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Die Relegation wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Gewinnt der Karlsruher SC in Summe beide Duelle, dann steigt er auf. Bei Torgleichheit greift die Auswärtstorregel: Auswärtstore zählen mehr. Sollte auch nach dieser Gleichstand herrschen, kommt es nach dem Rückspiel zu einer 2x15 Minuten Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen.



Die Spiele finden am Freitag, 18. Mai, und am Dienstag, 22. Mai, statt. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Wer gegen den KSC antritt, entscheidet sich erst am 34. Spieltag der 2. Liga (am Sonntag, 13. Mai, gegen 17.30 Uhr). Mögliche Gegner sind Fürth, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Aue und Heidenheim. Im TV sind die beiden Spiele im Pay-TV (via Eurosport Player oder Eurosport 2 HD Xtra) und im ZDF zu sehen.



Karten für das Rückspiel am Dienstag, 22. Mai, gibt es ab kommenden Montag, 14. Mai, im Vorverkauf. Mitglieder und Dauerkartenbesitzer haben auch hier ein zweitägiges Vorkaufsrecht, bevor der freie Verkauf am Mittwoch, 16. Mai, beginnt.