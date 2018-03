vor 5 Stunden Caro Reisenauer KSC reist zum Schlusslicht nach Erfurt: "Wir müssen höllisch vorsichtig sein"

Die Serie des Karlsruher SC ist beeindruckend: 17 Spiele ungeschlagen, damit fast eine komplette Halbserie. Doch die Badener haben noch lange nicht genug: Am Sonntag bei Rot-Weiß Erfurt (Anpfiff 14 Uhr) soll das nächste Erfolgserlebnis her. Für Trainer Alois Schwartz und Torwart Dirk Orlishausen eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.