Auswärts beim Spitzenreiter! Der Karlsruher SC will seine starke Serie am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) beim SC Paderborn fortsetzen. ka-news hat den Gegner im Vorfeld unter die Lupe genommen.

In Paderborn befindet man sich auf einem guten Weg, ein Fußballmärchen zu schreiben. In der Vorsaison sportlich abgestiegen und nur durch die Lizenzverweigerung für 1860 München in der Liga geblieben, dominiert der SCP diese nun fast nach Belieben. 40 Punkte hat der Spitzenreiter bereits auf dem Konto, das sind neun Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz und zehn auf Rang vier. Vom KSC trennen die Nordrhein-Westfalen sogar schon 15 Punkte!

Doch so krass sich dieser Abstand anhört: Laut aktueller Formtabelle ist es ein absolutes Spitzenspiel. Die Karlsruher sammelten in den vergangenen fünf Partien 13 Punkte – Ligaspitzenwert. Paderborn kommt im gleichen Zeitraum auf zwölf Zähler. Insgesamt hat der SCP in dieser Spielzeit nur zwei Spiele verloren. Daheim gab es acht Siege in acht Spielen. Schwachstellen gibt es kaum. Nur 17 Gegentore musste Paderorn bislang schlucken.

Michel trifft am Fließband - Van der Biezen muss sich gedulden

Dazu sticht die Offensive im Schnitt über zweimal pro Spiel (43 Tore). Vor allem das Sturmduo Sven Michel (10 Tore, 6 Vorlagen) und Dennis Srbeny (7/8) ist bei den Gegnern berüchtigt. Ein weiterer Angreifer in Reihen des SCP ist auch im Wildpark bestens bekannt: Koen van der Biezen. Allerdings kommt der 32-Jährige beim Spitzenreiter nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. So kam er in dieser Drittliga-Saison bislang nur auf neun Einsätze und 58 Minuten.

Es bleibt abzuwarten, ob Trainer Steffen Baumgart, der seit April 2017 in der Verantwortung steht, dem Holländer am Freitag Einsatzzeit gibt. Klar ist, dass er dagegen auf eine wichtige Mittelfeldachse verzichten muss: Robin Krauße, bislang in jedem Ligaspiel gesetzt, fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

Die Bilanz des KSC gegen Paderborn ist unterdessen noch deutlich ausbaufähig. 14 Mal trafen die beiden Vereine aufeinander, acht Partien gewann der SCP, nur fünfmal gelang dem KSC ein Dreier. Das einzige Unentschieden gab es beim letzten Duell am 1. März 2016 in Liga zwei. Damals trennten sich die Klubs im Wildparkstadion torlos. In Paderborn gab es bislang sechs Karlsruher Gastspiele, fünfmal verteilten die Badener dabei Gastgeschenke in Form von drei Punkten. Nur ein Sieg steht hier in der Statistik.