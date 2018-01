Offiziell will der Karlsruher SC auch weiterhin von Spiel zu Spiel blicken. Doch das große Ziel Wiederaufstieg schwebt dennoch über allem. Vor allem vor einem solch richtungsweisenden Spiel wie am Freitagabend (19 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden.

Auf drei Punkte könnte der KSC im Erfolgsfall an die Hessen heranrücken, die aktuell den Relegationsrang inne haben. "Dass wir soweit kommen, dass es "Topspiel' heißt, haben wir uns hart erarbeitet", sagte Trainer Alois Schwartz am Mittwoch. "Wie die Mannschaft arbeitet und wie das dann auch in Punkten Früchte trägt, das macht mich schon stolz." Seit zehn Spielen sind die Karlsruher nun ungeschlagen. "Das ist natürlich eine super Sache und gibt Selbstvertrauen", fügt Mittelfeldakteur Marc Lorenz an. Das gute Gefühl gilt es nun auch in der Brita-Arena auf den Rasen zu bringen "und in Punkte umwandeln", meint Lorenz.

Der KSC kann in diesem Topspiel personell fast aus den Vollen schöpfen. Lediglich Andreas Hofmann hat noch etwas Trainingsrückstand, auch Neuzugang Marvin Pourié ist noch nicht bei 100 Prozent Leistungsvermögen. "Wir wollen ihn nicht zu früh bringen, wenn er noch Trainingsrückstand hat, damit es keine Verletzungsprobleme gibt", erklärte Schwartz auf die Frage, ob er dennoch ein Kader-Kandidat sei.

Für zusätzlichen Rückenwind wird in jedem Fall aber die große Schar an Anhängern sorgen, die dem badischen Traditionsclub folgen wird. Bis zu 2.000 werden die Reise nach Wiesbaden antreten. Bemerkenswert ist dies zudem, da der SVWW bislang in Heimspielen gerade einmal einen Schnitt von 2.308 Zuschauern hat.