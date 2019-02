Der Karlsruher SC muss weiter auf den nächsten Sieg warten. Bei den Sportfreunden Lotte kam der Tabellenzweite in der 3. Liga nach einem über weite Strecken schwachen Auftritt nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Damit holten die Badener aus den letzten vier Partien nur drei Punkte.

Mit gleich zwei personellen Veränderungen traten die Karlsruher am Samstagnachmittag an. Sercan Sararer im Sturm und Alexander Groiß als defensiver Mittelfeldakteur bekamen das Vertrauen geschenkt. Anton Fink saß dafür nur auf der Bank, Burak Camoglu fehlte im Kader, nachdem er unter der Woche von einer Magen-Darm-Erkrankung geschwächt wurde.

Tatsächlich hatte Sararer dann auch in der achten Spielminute eine erste gute Gelegenheit, scheiterte aber an Lottes Schlussmann Steve Kroll. Doch im weiteren Verlauf passierte offensiv recht wenig bei KSC. Auch Lotte tat sich gegen die gewohnt kompakt stehenden Gäste schwer, Chancen zu kreieren. Viel spielte sich in den ersten 45 Minuten im Mittelfeld ab.

Kreuzer fordert mehr Engagement - Uphoff-Verletzung schockt KSC

Wirklich zufrieden konnten die Karlsruher mit dem Auftritt nicht sein. Entsprechend forderte Sportdirektor Oliver Kreuzer in der Halbzeitpause bei "MagentaSport", dass der Tabellenzweite offensiv mehr nachrücken müsse, um den Druck auf die Hausherren zu erhöhen. Doch wirklich Taten folgen lassen konnte die Mannschaft nicht. Das Geschehen gestaltete sich ähnlich wie im ersten Durchgang: Lotte war bemüht, aber ohne Durchschlagskraft, vom KSC kam offensiv kaum etwas.

Nach 55 Minuten dann eine Schrecksekunde für den KSC: Benjamin Uphoff fiel bei einer Abwehraktion unglücklich auf den Rücken, musste behandelt werden. Zwar probierte er es noch einmal, doch kurz darauf musste gewechselt werden. Für ihn kam Ersatzkeeper Sven Müller. Schon im ersten Durchgang hatten die Sportfreunde aufgrund einer Rückenverletzung von Jeron Al-Hazaimeh frühzeitig wechseln müssen (44.).

KSC wacht erst in der Schlussviertelstunde auf

Kurz vor dem Wechsel im KSC-Tor hatte Lotte noch die beste Chance der Partie, als Toni Jovic alleine auf das Tor zulief, sein Schuss knapp vorbei ging (58.). Insgesamt wirkten die Hausherren etwas engagierter, die Karlsruher hingegen konnten kaum Angriffsaktionen gestalten.

Die beste Chance gab es so erneut nach einem Standard. Bei einem Eckball kam Sararer zum Abschluss, sein Schuss wurde aber von Torwart Kroll knapp vor der Linie geklärt. Die zwei Nachschussversuche von Groiß und David Pisot wurden geblockt. In der Folge wurde der KSC etwas aktiver, in der Nachspielzeit hatte Manuel Stiefler noch per abgefälschtem Schuss eine Chance. Doch insgesamt war es zu wenig vom KSC, um in Lotte einen Dreier einzufahren.

Startaufstellung Karlsruher SC: Uphoff (61. Müller) – Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach – Stiefler, Groiß, Wanitzek, Lorenz – Sararer (82. Fink), Pourié.