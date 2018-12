In der Vorweihnachtszeit ein Abstecher in Karlsruhes Partnerstadt Halle klingt nach einer verlockenden Option. Doch am Samstag steht nicht etwa der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt im Zentrum, sondern der "erdgas-Sportpark": Für den KSC steht an diesem Tag um 14 Uhr das letzte Auswärtsduell des Jahres beim HFC an.

Es ist noch einmal ein absolutes Spitzenspiel an diesem 19. Spieltag. Der Tabellenvierte empfängt den Zweiten. Der Karlsruher SC steht damit auf einem direkten Aufstiegsplatz und "so leicht wollen wir das nicht herschenken", wie Innenverteidiger Daniel Gordon im Gespräch mit ka-news betont.

Er fügt an: "Wir sind jetzt in der Situation, die wir von Anfang an angestrebt haben. Das ist natürlich zufriedenstellend - aber wir sind hungrig auf mehr!" Weiterhin ist in der Tabelle alles eng beisammen, beide Kontrahenten trennen derzeit nur zwei Punkte. Gordon selbstbewusst: "In Halle wollen wir etwas mitnehmen, am Besten einen Sieg. Dann sieht es schon richtig gut aus."

Lorenz-Ersatz: KSC-Coach Schwartz hat mehrere Varianten im Kopf

Das Selbstvertrauen beim KSC ist groß, immerhin ist man nach Halle zweitbeste Auswärtsmannschaft in dieser Spielzeit, verlor erst einmal in der Fremde. Das betonte auch Cheftrainer Alois Schwartz am Donnerstag bei der obligatorischen Pressekonferenz vor einem Spieltag: "Auswärts haben wir und in diesem Jahr richtig gut gezeigt und so wollen wir auch in Halle auftreten."

Der Coach ist hierbei allerdings zum Umbau seiner Stammformation gezwungen, Marc Lorenz ist aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt. Für ihn hat Schwartz mehrere Alternativen, wie er aufzählt: Kyoung-Rok Choi wäre "die technische Variante", Ex-FCH-Akteur Martin Röser bezeichnet der Trainer als "geradlinige Variante" und Saliou Sané spielt in seinen Gedanken als "robuste Variante" eine Rolle.

Fußballjahr für Möbius bereits beendet - Sararer auf gutem Weg

Ebenfalls nicht mit dabei sein wird Justin Möbius, der aufgrund eines Schleudertraumas in diesem Jahr nicht mehr eingreifen kann. Bei Alexander Groiß (Reha) hat Schwartz noch Hoffnung für das letzte Heimspiel gegen Braunschweig in der kommenden Woche. Neuzugang Sercan Sararer arbeite gut, hat aber noch Trainingsrückstand.

Auch auf der Bank muss der KSC in Halle etwas umplanen. Denn Co-Trainer Dimitrios Moutas wird nicht mit nach Sachsen-Anhalt reisen, nachdem er in dieser Woche eine neue Hüfte bekam. Dafür dürfen sich die Blau-Weißen auf die Unterstützung von 380 Fans freuen, die sich bereits ein Ticket im Vorverkauf gesichert haben und den sechsten KSC-Sieg in Folge sehen wollen.