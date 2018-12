KSC holt in Halle sechsten Sieg in Folge und erobert die Tabellenspitze

Dieser Karlsruher SC ist im Moment einfach nicht zu stoppen. Beim Halleschen FC sicherten sich die Badener mit 3:0 (1:0) den sechsten Sieg in Folge und holten damit am 19. Spieltag auch die Tabellenführung.

Die Hausherren gelten als "Blitzstarter", erzielten bereits sieben Tore in der ersten Viertelstunde. Auch am Samstag ging Halle früh drauf, setzen den KSC in der eigenen Spielhälfte unter Druck. In der dritten Spielminute brannte es dann erstmals richtig im Strafraum der Gäste: nach einer Ecke prallte der Kopfball von Sebastian Mai erst an die Latte, beim zweiten Versuch durch Moritz Heyer war dann Benjamin Uphoff zur Stelle.

Fünf Minuten später hatte dann Matthias Fetsch, in der Jugend beim KSC aktiv, die nächste gute Gelegenheit für Halle. Der KSC, bei dem Kyoung-Rok Choi auf der linken Außenbahn den gesperrten Marc Lorenz ersetzte, hatte alle Hände voll zu tun, Entlastung nach vorne gab es in der Anfangsphase kaum.

Foulelfmeter bringt KSC auf Kurs

Die erste nennenswerte Möglichkeit war ein Schuss von Marco Thiede, der zur Ecke geklärt wurde (15. Spielminute). Doch nach 20 Minuten hieß es dennoch 1:0 für die Badener. Wie schon in der Vorwoche war es wieder ein Elfmeter, der den KSC auf Kurs brachte. Choi wurde im Strafraum von den Beinen geholt, Anton Fink verwandelte sicher ins rechte untere Eck.

Damit war das Geschehen komplett auf den Kopf gestellt und das Selbstverständnis der Karlsruher im Offensivspiel zurück. In den Folgeminuten bestimmten die Badener das Geschehen, konnten aber keinen weiteren Treffer folgen lassen. Als sich Halle vom Rückstand erholt hatte, wurde das Duell ausgeglichen, ohne ganz große Möglichkeit. Eine davon hatte Fetsch, dessen Schuss Uphoff aber locker aufnahm (37.).

Fink macht den Deckel drauf - Pourié darf auch noch glänzen

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften zunächst. In der 56. Spielminute hatte Mai dann die gute Gelegenheit zum Ausgleich, als er sah, dass Uphoff etwas zu weit vor seinem Tor stand. Doch der KSC-Keeper bekam noch die Fanger dran, der Ball ging über die Latte. Zwei Minuten später war Uphoff erneut zur Stelle und hielt die knappe Führung fest.

Letztlich sollte sich die Geschichte aus dem ersten Durchgang wiederholen: Halle macht Druck, Fink das Tor. Dieses Mal bekam der Angreifer den Ball von Burak Camoglu per Kopfball aufgelegt, verwandelte eiskalt zum 2:0 und besorgte damit die Vorentscheidung (64.).

KSC übernimmt Tabellenspitze dank mehr erzielter Tore

Doch trotz des zweiten Nackenschlags gab Halle noch nicht auf. Mai traf das Außennetz (68.), kurz darauf wurde ein Treffer der Hausherren wegen eines Fouls nicht anerkannt. Doch je weiter die Uhr fortschritt, umso mehr musste sich auch Halle mit seinem Schicksal abfinden. Denn vier Minuten vor dem Ende durfte dann auch noch Marvin Pourié einen Treffer bejubeln.

Für den KSC war der sechste Sieg in Folge sogar doppelt wertvoll. Denn da Kontrahent Osnabrück zeitgleich in Unterhaching nicht gewann (1:1), übernahm die Schwartz-Truppe den Platz an der Sonne in der Tabelle. Beide Mannschaften sind nun punktgleich und haben die gleiche Tordifferenz, die Badener erzielten aber mehr Treffer.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Wanitzek - Camoglu, Choi (62. Röser) - Fink (83. Kobald), Pourié (90. Sané).