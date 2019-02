Die Baustelle Wildparkstadion wird beben. Der Karlsruher SC empfängt am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern zum Derby - vor stattlicher Kulisse. Das soll für die Akteure auf dem Platz ein zusätzlicher Ansporn sein.

17.000 Tickets hatte der KSC am Donnerstagmittag bereits verkauft, darunter 2.567 Tickets nach Kaiserslautern. Noch gibt es also Karten, denn im aktuellen Bauzustand hat das Stadion ein Fassungsvermögen von 20.500. "Wir hoffen, dass wir die Baustelle noch einmal voll bekommen", erklärt dann auch Trainer Alois Schwartz bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spieltag.

Für das Derby hofft der Coach, dass seine Mannschaft besser in die Partie komme, als in den letzten Duellen. Gegen Köln, Jena und Zwickau geriet der KSC jeweils in Rückstand, musste diesen dann wieder aufholen. "Es wäre mal gut, wenn wir in Führung gehen könnten", meint Schwarz, der gerne wieder einmal eine über 90 Minuten anhaltende konstante Leistung seiner Truppe sehen möchte.

KSC-Torwart Uphoff: "Von der Stimmung her wird es sicher ein besonderes Spiel"

Verzichten muss der Coach im Derby gegen die "Roten Teufel" am Samstagnachmittag weiterhin auf Justin Möbius (Beckenverletzung) und Martin Röser, bei dem erst jetzt ein Rippenbruch diagnostiziert wurde, den er sich bereits im Testspiel gegen Pirmasens zugezogen hat.

Torwart Benjamin Uphoff weiß um die Bedeutung der Partie. "Von der Stimmung her wird es sicher ein besonderes Spiel. Aber auf dem Platz sollten wir versuchen, das Spiel anzugehen wie jedes andere und nicht nervös zu agieren."

Schwartz betonte noch einmal die Leistungsdichte der Liga und das man den 1. FCK als Tabellenelften nicht unterschätzen dürfe: "Bringst du zwei, drei Prozent weniger, dann bist zu zweiter Sieger. Das wird auch am Samstag so sein."