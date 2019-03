Es war kein glanzvoller Auftritt, doch unter dem Strich stehen die nächsten drei wichtigen Punkte für den Karlsruher SC im Aufstiegsrennen. Der Tabellenzweite setzte sich nach einem Doppelpack von Marvin Pourié mit 2:0 (1:0) bei Energie Cottbus durch.

Eine gute Aktion kann manchmal ausreichend sein. Genau so verfuhr der KSC am Sonntagnachmittag. In der fünften Spielminute zeigten sich die Gäste im Stadion der Freundschaft kaltschnäuzig, Marvin Pourié erzielte nach einem artistischen Zuspiel von Anton Fink die 1:0-Führung.

KSC zieht sich nach Führung zurück - Lorenz gegen Rostock gesperrt

In der Folge konzentrierte sich der Tabellenzweite auf die Defensive, ließ Energie das Spiel machen. Vor allem Streli Mamba war in der ersten Spielhälfte kaum in den Griff zu bekommen, beschäftigte die Karlsruher Hintermannschaft mächtig. Cottbus fehlte es allerdings auch etwas an Präzision im Abschluss und so konnten die Gäste eine knappe, wenn auch schmeichelhafte Führung mit in die Kabine nehmen.

Kurz vor der Halbzeitpause sah Marc Lorenz zudem noch die Gelbe Karte. Es war seine zehnte in dieser Saison, damit fehlt der Mittelfeldakteur am nächsten Wochenende im Heimspiel gegen Hansa Rostock.

Wanitzek scheitert am Pfosten

Das Vorhaben für den zweiten Durchgang beim KSC war schnell klar. Co-Trainer Dimitrios Moutas erklärte vor Beginn der zweiten 45 Minuten, dass man das Spiel nach vorne suchen müsse. Hier passierte im ersten Durchgang deutlich zu wenig.

Tatsächlich hätte der KSC fast wieder ganz früh zugeschlagen:Der Pfosten verhinderte bei einem Schuss von Marvin Wanitzek den zweiten Torjubel der Badener. Im weiteren Verlauf erinnerte viel an den ersten Durchgang: Cottbus arbeitete engagiert, der KSC verteidigte weiter konzentriert. Das erhoffte und angekündigte schnelle Umschaltspiel wollte den Badenern aber kaum gelingen.

Pourié beendet alle Hoffnungen der Hausherren

Nach 64 Spielminute hatte Cottbus den Ausgleich auf dem Fuß, Marco Thiede schmiss sich in den Schuss von Fabio Viteritti. Kurz darauf störte Damian Roßbach bei einem Konter von Cottbus in letzter Sekunde Dimitar Rangelov. Der KSC schwamm zu diesem Zeitpunkt mächtig.

Eigentlich sprach alles gegen den KSC - und dann schlug Pourié zum zweiten Mal zu! Der Stürmer zeigte sich hellwach, staubte ab, nachdem der Ball zuvor an den Pfosten gesprungen war (76.). Damit war der Deckel drauf auf dem Auswärtserfolg und der KSC, der damit den Abstand zu den Verfolgern wahrte.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Kobald, Wanitzek - Stiefler, Lorenz (90. Groiß) - Fink (69. Camoglu), Pourié (90. Sané).