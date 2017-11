Der Karlsruher SC baut seine Heimserie aus und hat auch gegen den FSV Zwickau gewonnen. ka-news hat sich anschließend bei den Beteiligten umgehört. Hier gibt's die Stimmen zum Spiel.

Burak Camoglu: Wir wussten das Zwickau hinten stabil ist und mit langen Bällen nach vorne spielt. Es war schwer gegen eine so tief stehende Mannschaft durchzukommen, man muss ständig verlagern, um Räume zu bekommen. Das 1:0 kurz vor der Pause war wichtig. Die Jungs hinten haben das sehr gut gemacht und wir haben die Null gehalten. Es gehört zum Fußball dazu, so ein "Drecksspiel" auch einmal mit 1:0 zu gewinnen.

Marvin Wanitzek: Es war wie erwartet sehr schwer. Wir haben uns schwer getan, haben die guten Sachen der letzten Wochen vermissen lassen. Es ging eher über den Kampf. Wir haben uns vielleicht etwas zu sehr dem Gegner angepasst. Dann gehen wir durch einen Standard in Führung, ich denke das war auch in Ordnung. Der Sieg war ein "Dreckssieg" aber im Endeffekt verdient.

Daniel Gordon: Das Tor war genau zum richtigen Zeitpunkt, um den Finger auf den Mund zu legen und etwas Ruhe reinzubringen. Es war kein Zuckerschlecken, Zwickau war der erwartet schwere Gegner. Der Dreier war wichtig, auch wenn ich nicht verstehen kann, dass nach 30 Minuten gepfiffen wurde. Nicht jedes Spiel kann schön sein, sondern am Ende des Tages muss es erfolgreich sein. Klar geht es besser, aber wir haben die drei Punkte, jetzt fahren wir positiv gestimmt nach Paderborn.

Alois Schwartz: Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan, haben nie eine richtige Lösung gefunden. So musste der Standard herhalten. In der zweiten Halbzeit war das Feld etwas offener, uns hat aber die Ruhe gefehlt. Wir hatten sehr viele Ballverluste. Wir haben nicht gut gespielt in dieser Phase. Wir haben heute einen dreckigen 1:0-Sieg eingefahren. Das muss auch einmal sein. Was man der Mannschaft nicht vorhalten kann: Sie hat gearbeitet und gekämpft. Da muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Jetzt putzen wir den Mund ab und es geht nach Paderborn.