vor 1 Stunde Peter Putzing Karlsruhe KSC gegen Osnabrück: Der Turnaround muss her, egal wie!

Der Turnaround muss her. Egal wie. Nach sechs Niederlagen in Serie in Pflichtspielen, nach dem 0:2 in Hamburg ist klar: Am Sonntag muss der KSC gegen den VfL Osnabrück gewinnen. Ohne "wenn und aber" muss endlich wieder ein Dreier her. Sonst könnte frühzeitig der Anschluss an die Nichtabstiegsregion verloren gehen.