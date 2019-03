KSC erwartet am Mittwochabend gegen Aalen "eine Schlacht"

Der Karlsruher SC geht ohne Personalprobleme in sein Heimspiel gegen den VfR Aalen. Die zuletzt angeschlagenen Marvin Pourié, Anton Fink und Alexander Groiß trainierten vor der Partie am Mittwochabend (Anpfiff 19 Uhr) im Wildparkstadion wieder mit.

"Das bedeutet, wir können praktisch aus dem Vollen schöpfen", sagte Trainer Alois Schwartz am Montag bei der Spieltags-Pressekonferenz. Nach zwei Siegen gegen unmittelbare Konkurrenten will der Drittliga-Zweite seinen Aufstiegsplatz nun gegen den Tabellenletzten festigen, warnte aber vor der Aufgabe.

Wanitzek fordert erneut leidenschaftlichen Auftritt

"Es wird eine Schlacht", sagte Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek. Die dritte Liga sei inzwischen extrem ausgeglichen. "Natürlich ist leicht gesagt, du musst die 4:0 wegfegen, wenn der Tabellenletzte kommt. So denken vielleicht die Fans oder die Zuschauer. Wir denken aber nicht so", versicherte der vierfache KSC-Torschütze. "Wichtig ist, dass wir Leidenschaft an den Tag legen – das ist die Basis."

Dass die Badener zwei Tage mehr Erholung genießen konnten als ihr kommender Gegner, könnte mit zum entscheidenden Vorteil reifen. "Die Trainingseinheit am Montag war sehr griffig, da steckt noch Frische drin", berichtete Trainer Schwartz.