vor 46 Minuten Darmstadt KSC entführt ein Punkt aus Hessen: Philipp Hofmann mit seinem sechsten Saisontreffer

Der Karlsruher hat in der 2. Fußball-Bundesliga auch beim SV Darmstadt 98 Remis gespielt. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz kam am Freitagabend bei den Hessen nicht über das dritte 1:1 (1:1) in Serie hinaus, blieb aber dadurch auch zum vierten Mal nacheinander ungeschlagen. Vor 14 850 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor traf Dario Dumic (7. Minute) für Darmstadt - Philipp Hofmann (9.) war für die Gäste erfolgreich.