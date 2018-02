Die ganze Region ist närrisch, auch die Eintrittspreise beim Heimspiel des Karlsruher SC am Samstag (Anpfiff 14 Uhr). Nur bei einer Sache soll es eben nicht verrückt zugehen: Die Blau-Weißen möchten auch gegen Fortuna Köln ihre Erfolgsbilanz ausbauen und im Wildparkstadion weiter ungeschlagen bleiben.

Personell kann Cheftrainer Alois Schwartz an diesem Wochenende aus den Vollen schöpfen. Das stimmt nicht nur ihn zuversichtlich für das Top-Duell gegen den Tabellenfünften. Auch Daniel Gordon freut sich auf die Partie, wie er am Donnerstag auf der obligatorischen Pressekonferenz vor einem Spieltag erklärte. Das Hinspiel und die 0:4 Pleite jedenfalls ist vergessen. "Wir sind in einer völlig anderen Phase als Mannschaft, haben nicht allzu viele Gedanken an dieses Spiel verschwendet. Wir schauen nach vorne, nehmen das Positive mit aus den letzten Wochen und Monaten mit und wollen jetzt den nächsten Schritt machen sowie die nächsten drei Punkte einfahren."

Aus dem Unentschieden gegen Wehen-Wiesbaden habe man seine Lehren gezogen. An mangelnden Torchancen hat es jedenfalls nicht gelegen. Davon spielt sich der KSC in den vergangenen Partien zahlreiche heraus. Aber das zweite Tor wollte nicht gelingen. "Wir müssen einfach überzeugter sein in der Situation vor dem Tor", merkt Schwartz an. "Dieser Automatismus stimmt noch nicht. Da müssen wir kaltschnäuziger werden." Zugleich betont Schwartz aber auch, dass Wehen eine "Eintagsfliege" bleiben sollte und man weiter konsequent auf Sieg spielen möchte. Hier schließt sich Gordon an: "Wie der Trainer schon sagte, müssen wir an unseren Automatismen noch arbeiten. Denn wir sind noch nicht am Ende unserer Entwicklung."

Seit Wochen rührt der KSC die Werbetrommel für sein Spiel am Faschingssamstag. Für gerade einmal fünf Euro gibt's die Stehplatzkarte, alle Sitzplätze kosten am 24. Spieltag nur zehn Euro. Entsprechend groß ist der Zuspruch, bislang wurden 11.000 Tickets abgesetzt.