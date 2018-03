Schlag auf Schlag geht es für den Karlsruher SC derzeit. Am Mittwoch (19 Uhr) ist der Fußball-Drittligist bereits wieder gefordert, wenn die SG Sonnenhof Großaspach in den Wildpark kommt. „Da haben wir noch eine Rechnung offen“, erklärt Marvin Wanitzek im Vorfeld.

Spielerisch umstellen muss sich der KSC im Vergleich zum Auswärtsspiel gegen Lotte kaum. Auch Großaspach stehe in der Defensive sehr kompakt, schalte dann schnell und um könne "dem Gegner dadurch wehtun", beschreibt Cheftrainer Alois Schwartz. Er und Wanitzek sind sich einig darüber, dass man auch am Mittwochabend wieder 100 Prozent geben müsste, um zu bestehen.

Positiv stimmt Schwartz dabei die Reaktion seiner Truppe gegen die Sportfreunde, nachdem sie erstmals seit Anfang Oktober in Rückstand geraten war. Hier habe der KSC "Comeback-Qualität bewiesen". Personell kann Schwartz wieder auf den gleichen Kader zurückgreifen wie zuletzt. Pechvogel Andreas Hofmann musste allerdings einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Nachdem er sich nach langer Verletzungszeit zuletzt an die Mannschaft herangekämpft hatte, zog er sich in der Vorwoche einen Bänderriss im Sprunggelenk zu.

Bislang verkaufte der KSC für das Flutlichtspiel knapp unter 8.000 Tickets.