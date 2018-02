Die nächste Pflichtaufgabe wurde gelöst, der Karlsruher SC bleibt mit einem 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC mittendrin im Aufstiegsrennen.

Nach starkem Beginn und zwei Chancen durch Anton Fink (5. Spielminute) und Marc Lorenz per Kopfball (7.) sank die Attraktivität der Begegnung auf ein ähnliches Niveau wie die Temperaturen. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. Erst nach einer halben Stunde schaltete der KSC wieder kurzzeitig einen Gang hoch, Jonas Föhrenbach traf an den Pfosten (28.). Die beste Chemnitzer Gelegenheit hatte Daniel Grote, der im Anschluss an einen Einwurf aber deutlich über das Tor schoss (38.). So endeten die ersten 45 Minuten torlos.

Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten die Gäste, die gleich zweimal Benjamin Uphoff prüften (51., 52.). Der KSC-Keeper war aber zur Stelle. Und so ergab es sich, dass der Treffer doch wieder auf der anderen Seite fallen konnte. Torschütze zum 1:0 - wie sollte es aktuell auch anders sein - war in der 59. Spielminute Fabian Schleusener!

Der Treffer wirkte belebend für das Spiel der Hausherren, die nun deutlich mutiger agierten. 20 Minuten vor dem Ende dann die Entscheidung, als Daniel Gordon im Anschluss an eine Ecke zum 2:0 einköpfte. Kurz darauf war sein Arbeitstag allerdings beendet. Der Innenverteidiger musste angeschlagen runter und war so bereits in der Kabine, als seine Mannschaftskollegen das 15. ungeschlagene Spiel in Folge über die Bühne brachten. Schleusener hatte sechs Minuten vor dem Ende sogar noch den dritten KSC-Treffer auf dem Fuß, vergab aber deutlich.

Weiter geht es für die Blau-Weißen bereits am Freitagabend, wenn die Auswärtspartie bei den Sportfreunden Lotte ansteht.



Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon (79. Stoll), Pisot, Föhrenbach - Wanitzek, Mehlem - Muslija, Lorenz (85. Thiede) - Fink (73. Pourie), Schleusener.