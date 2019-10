vor 23 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe KSC braucht Sieg gegen Darmstadt - auch finanziell!

Am Dienstagabend tritt der Karlsruher SC in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Ligakonkurrent Darmstadt 98 an (Anpfiff 20.45 Uhr). Nach zuletzt fünf Punkteteilungen in den vergangenen fünf Ligaspielen muss es nun einen Sieger geben - spätestens nach 120 Minuten im Elfmeterschießen. Das wurde im Training allerdings nicht extra trainiert.