In zwei Tagen startet der Karlsruher SC mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (Freitag, 19 Uhr) in die neue Saison. Die 3. Liga wird zu einer noch größeren Herausforderung als in der vergangenen Spielzeit. Entsprechend zurückhaltend geben sich die Verantwortlichen auch bei der Zielsetzung.

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther spricht bei der großen Jahrespressekonferenz am Mittwochmittag in den Räumen von Hauptsponsor "Klaiber Markisen" in Forst von einer ausgeglichenen Spielklasse. Er fügt an: "Wir geben kein konkretes Ziel aus, sondern wollen einfach gut starten."

Wellenreuther nutzt die Gelegenheit hierbei, um Alois Schwartz für die bislang geleistete Arbeit zu danken und zugleich seine Vertragsverlängerung bis 2020 zu verkünden. "Es war eine herausragende Leistung, seitdem Alois Schwartz hier ist."

Große Kulisse zum Auftakt

Ähnlich sieht es auch Sportdirektor Oliver Kreuzer: "Wir sind richtig froh, dass Alois uns erhalten bleibt. Er hat bisher einen geilen Job gemacht." Auch er hält sich in Sachen Saisonziel zurück, verkündet aber: "Wir wollen dabei sein, wenn es um die vorderen Plätze geht."

Schwartz selbst blickt voller Vorfreude auf die Partie am Freitagabend in Braunschweig. Dort erwartet den KSC die Kulisse von voraussichtlich 19.000 Zuschauern, davon kommen 800 bis 1.000 aus Karlsruhe. "Wir hatten eine intensive und gute Vorbereitung", so der Chefcoach. Nun gelte es, dies auch bei einem Pflichtspiel auf den Rasen zu bekommen.

Neu-Kapitän David Pisot zeigt sich zuversichtlich, dass dies klappt: "Die Neuzugänge sind bereits super integriert. Es war von Anfang an eine gute Harmonie zu spüren." Man sei gut gewappnet für das Eröffnungsspiel gegen Zweitliga-Absteiger Braunschweig "und wollen etwas zählbares mitnehmen".

Dabei kann Schwartz auf fast den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich die beiden Neuzugänge Justin Möbius (Muskelfaserriss) und Marin Sverko (Rücken) werden ausfallen. Wie genau der Kader aussehen wird, der am Donnerstag die Reise zum ersten Auswärtsspiel antritt, entscheidet Schwartz allerdings erst nach dem Abschlusstraining.

Am Dienstag schon wieder im Verbandspokal gefordert

Ebenfalls noch keine Entscheidung gefallen ist in Sachen Testspieler Manuel Seidl, der in dieser Woche im Wildpark mittrainiert.

Dagegen ist klar, dass die Blau-Weißen bereits am nächsten Dienstag (18 Uhr) im badischen Pokal beim SV Osterburken (Landesliga Odenwald) antritt. Schwartz zu dieser Ansetzung: "Das Spiel ist angesetzt und muss gespielt werden. Aber natürlich hätten wir am Anfang keine Englische Woche gebraucht."