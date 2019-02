Das Spitzenspiel steht an: Am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) empfängt der Karlsruher SC als Tabellenzweiter den Spitzenreiter VfL Osnabrück. Für die Hausherren zählt hier nur Zählbares, um den Aufstiegsplatz zu verteidigen und den Abstand auf die Niedersachsen zu verkürzen.

Durch die kleine Ergebnisdelle des KSC ist der Rückstand auf den Tabellenführer zuletzt auf sechs Punkte angewachsen. Dazu hat die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz nur drei Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Dieser betonte am Donnerstag bei der Pressekonferenz entsprechend: "Vielleicht haben wir - und das kreiden wir uns an - nicht genug getan. Jetzt müssen wir wieder mehr tun, um das Glück auf unsere Seite zu bekommen."

Auch Alexander Groiß, der beim Unentschieden gegen Lotte seine Startelf-Premiere feierte, führte aus: "Ein Erfolgserlebnis täte uns allen gut." In Lotte sei es wichtig gewesen, dass sich der KSC wieder auf die Basics konzentrierte und hinten die Null stand. "Jetzt haben wir uns wieder ein positives Ergebnis vorgenommen."

Fragezeichen hinter Keeper Benjamin Uphoff

Einfach wird diese Aufgabe nicht, denn Osnabrück steht defensiv extrem sicher, kassierte in 25 Spielen lediglich 18 Treffer. Dazu haben sie in der Offensive "den ein oder anderen, der das Tor machen kann", betont Schwartz die Stärken des Gegners. Umso mehr dürfte der Coach hoffen, dass Stammkeeper Benjamin Uphoff am Samstag fit ist. Doch noch ist Geduld gefragt. Am Donnerstag ist leichtes Training angesagt, beim Abschlusstraining am Freitag wird die Entscheidung fallen.

"Wenn es nicht geht, steht Sven Müller bereit", so Schwartz und bescheinigte seiner Nummer zwei in Lotte eine ordentliche Leistung. Ebenfalls wieder zum Einsatz kommen könnte Burak Camoglu nach überstandener Magen-Darm-Erkrankung. Nicht mitwirken können Martin Röser (Rippenbruch), Marin Sverko (Krankheit) und Janis Hanek (Oberschenkelzerrung).