vor 39 Minuten Caro Reisenauer Karlsruhe KSC beim TSV 1860 München: Gelingt für den Aufstieg die Löwenzähmung live in der ARD?

Auf den Karlsruher SC wartet am Samstag ein besonderes Spiel: Nicht nur, dass es zum TSV 1860 München ans ehrwürdige Stadion an der Grünwalder Straße geht, die Partie wird zudem in der ARD übertragen.